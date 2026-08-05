Nem ő kapta az új híradó műsorvezetői székét, jogi lépéseket tesz a TV2 ellen Gajdos Tamás

Gajdos Tamás júniusban még azt mondta a TV2 új hírműsorában való visszatérésről: „A felkérést egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de egy ­valóban megtisztelő feladatról beszélünk, ami ráadásul szinte keretbe fog­lalja a szakmai pályafutásomat, hiszen harminc évvel ezelőtt a TV2-nél kezdtem.”

A héten aztán kiderült: nem ő, hanem Szedmák Zita és Pachmann Péter vezetik majd a műsort. Gajdos Tamás story.hu-nak elmondta: a meghiúsult szerződés miatt jogi lépéseket tesz Magyar György ügyvéd segítségével. A tévés, aki korábban a Tények sportműsorvezetője is volt, a Blikk szemléje szerint azt mondta, nem véletlenül nyilatkozta korábban azt, hogy áll elébe a szakmai kihívásoknak, hiszen akkor már javában arról tárgyalt a TV2-vel, hogy abba a székbe szívesen látná őt a csatorna.

A TV2 utalt rá, hogy szerződtetni fogja, majd mondvacsinált vagy nem mondvacsinált okokkal kidobta őt a szerződésből. Következésképpen ez a biztatási kár, amit elszenvedett, és az utaló magatartás jogalapot teremtett számára, amit meg tudunk lovagolni

– nyilatkozta Gajdos ügyvédje, Magyar György, aki úgy véli: jó eséllyel indulnak a jogi csatározásban. „Jogalapon kikényszeríteni egy ilyen szerződéses megbízásos jogviszonyt, sem ügyvédi, sem bírói úton nem tudunk. Ám van egy lehetőség. Hiszen ha és amennyiben Tamásnak jelentős joghátránya keletkezett ebből, azt már lehet érvényesíteni. Elsősorban peren kívül, végső soron bíróságon, ha nincs megállapodás. Az elkövetkező időben ezt fogjuk előkészíteni, erre szól az ügyvédi megbízásom. Ügyfelemmel forszírozni fogjuk a békés egyeztetést” – fogalmazott, hozzátéve:

Nem tesz jót a TV2 egyébként is megtépázott renoméjának, ha mi a nagy nyilvánosság előtt elmondjuk, miben nem voltak korrektek. A jogalap világos, itt az összegszerűség lehet csak vitás, amely összegnek nincs se alsó, se felső határa.

A TV2 Csoport a lapnak megerősítette, hogy a felek között zajlottak egyeztetések. Azok részleteiről nem kívántak nyilatkozni, mivel azok kizárólag az érintett felekre tartoznak. A témában még nem érkezett hozzájuk ügyvédi megkeresés, de amennyiben erre sor kerül, állnak elébe.

Az új híradó első adását mi is megnéztük, itt írtunk róla bővebben: