Hol van Orbán Viktor?

Mit kell tennünk nekünk, jobboldaliaknak:

1. Fel kell szólalni a hazugságok ellen!

2. El kell mondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről!

3. Meg kell védenünk az elmúlt 16 év eredményeit!

4. Legfontosabb: Fel kell lépnünk az új önkényuralommal szemben!

Ezek voltak Orbán Viktor legutóbbi nyilvános gondolatai a közössége számára július 27-én, délután kettőkör. Valójában az ezt megelőző hétvégén Tusványoson fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, amelyeket aztán több Facebook-posztban újrahasznosított. De ez is leállt 27-e óta.

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Július 27-e óta kilenc nap telt el – ez sok idő a politikában. Különösen sok ez 2026-ban a magyar belpolitikában, ahol gyakran naponta tolják le a politikai ügyek egymást a napirendről. Orbán Viktor viszont ez idő alatt egyszer sem szólalt meg, csöndben volt, eltűnt.