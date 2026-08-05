Hol van Orbán Viktor?

Mit kell tennünk nekünk, jobboldaliaknak:
1. Fel kell szólalni a hazugságok ellen!
2. El kell mondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről!
3. Meg kell védenünk az elmúlt 16 év eredményeit!
4. Legfontosabb: Fel kell lépnünk az új önkényuralommal szemben!
Ezek voltak Orbán Viktor legutóbbi nyilvános gondolatai a közössége számára július 27-én, délután kettőkör. Valójában az ezt megelőző hétvégén Tusványoson fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, amelyeket aztán több Facebook-posztban újrahasznosított. De ez is leállt 27-e óta.
Július 27-e óta kilenc nap telt el – ez sok idő a politikában. Különösen sok ez 2026-ban a magyar belpolitikában, ahol gyakran naponta tolják le a politikai ügyek egymást a napirendről. Orbán Viktor viszont ez idő alatt egyszer sem szólalt meg, csöndben volt, eltűnt.
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