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Sport

Meghalt a világ egyik legismertebb, de legellentmondásosabb hegymászója – mit hagy örökségül Nirmal Purja a mászóvilágnak?

Netflix
admin Polák Zsóka
2026. 08. 05. 18:18
Netflix
  • Július végén kilenc társával együtt végzetes lavina vitte el Nirmal Purját, a világ egyik legismertebb hegymászóját.
  • A nepáli férfi azzal szerzett világhírnevet, hogy kicsivel több, mint hat hónap alatt végigmászta a világ mind a tizennégy legalább 8000 méteres hegycsúcsát, oxigénpalackkal.
  • A rekordkísérleteiről ismert és lassan celebstátuszba sodródó Purját legendaként tisztelték egyes körökben, ám a szakmán belül kétes volt a megítélése, amin a botrányai sem segítettek.
  • A Broad Peak megmászása is egy egy újabb rekord elérésének egyik, utolsó pillanatban kitalált állomása volt. Két olyan szakembert kérdeztünk a hegyről, a balesetről és Purjáról, akik már jártak a 8051 méteres csúcson: Ács Zoltánt és Mécs Lászlót.

Ha választanom kéne aközött, hogy lassan, kényelmetlenül, öregen haljak meg, vagy egy expedíció, küldetés során, a válaszom egyértelmű: határozottan az utóbbit választanám. Nem félek attól, hogy a hegyen haljak meg: inkább stílusosan hagynám itt a világot, minthogy csendben elhalványuljak

– írta Nirmal Purja Beyond Possible című könyvében. Hat évvel később, a világ tizenkettedik legmagasabb csúcsán, a 8051 méter magas Broad Peaken érte utol a végzet, amivel egy mindenképpen impresszív, ám legalább ennyire ellentmondásos karrier és élet ért véget. Purját felesége, négyéves kislánya és a hegymászóvilág gyászolja.

Nem véletlenül: sokan a hegymászás úttörőjének tartották, igazi példaképnek, aki sajátos hegyi coachként hirdette, hogy ha egy szegény családból érkező nepáli kisfiúnak sikerülhet a világ csúcsára jutni, akkor bárkinek. Mindössze néhány nappal negyvenharmadik születésnapja után bekövetkező halálával a hegymászás egy nagy, de legalább ennyire ellentmondásos alakja távozott.

Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, signals victory as he arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto)
Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8,000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto)
7 fotó

Mi történt a Broad Peaken?

Purja júliusban Karakorum régióban volt, és egy másik nyolcezres hegycsúcsot ostromoltak: július 21-én a saját cége, az Elite Exped által vezetett csapattal, két serpával és két klienssel ért fel a 8035 méter magas Gasherbrum II csúcsára. Az eredeti tervei közt a hivatalos források szerint nem szerepelt egy újabb csúcsmászás, Purja július 28-án már arról posztolt, hogy a legnagyobb sikereit latba véve arra jutott, amennyiben a közelben található Broad Peaket is megmászná, akkor már csak egyetlen nyolcezres – az őszre tervezett Cso-Oju – volna hátra, hogy másodjára is teljesítse a tizennégy nyolcezresét, ezúttal pótlólagos oxigén használata nélkül. Ez a 2025-ben meghirdetett Hat-Trick Project része lett volna, amely során azt tűzte ki, hogy háromszor mássza meg az összes nyolcezres hegycsúcsot.

A Broad Peak megmászására tízfős csapattal indult neki: egy kínai, egy ománi és egy amerikai mászó, illetve hat serpa és Purja. Négy különböző szervezőcég – az Elite Exped, a Seven Summit Treks, a Moving Mountains és az Imagine Nepal – kliensei, illetve alkalmazottai. Fontos kiemelni, hogy bár a közösségi médiában terjed az a narratíva, miszerint Purja a saját ambícióit mások elé helyezve vezetett halálba klienseket, aznap a Broad Peaken az Elite Exped nem vitt ügyfeleket, Purja privát útjáról van szó, amely során két serpa segítette a munkáját, velük együtt mozgott a más ügynökségek által vezetett három kliens és négy serpa. A csapatnak tehát hivatalosan nem Purja volt a vezetője, ám hírnevét, tekintélyét és vezetői stílusát tekintve nem sok kétség van afelől, hogy vezetői szerepet töltött be a tízfős csapatban.

A Broad Peaken akkortájt épp ott tartózkodott Klein Dávid is, aki az amerikai Ian Overtonnal tervezte megmászni a nyolcezrest. Expedíciójukról mi is beszámoltunk: Overton rosszulléte miatt Klein végül egyedül vágott neki a csúcsnak, majd végül 50 méterrel a csúcs alól fordult vissza huszonegy órányi mászás után, majd néhány óra aggasztó rádiócsendet követően biztonságban leért az alaptáborba. A hegymászó akkor kilátásba helyezte, hogy amennyiben újabb időjárási ablak nyílik, megpróbálja ismét a csúcstámadást. Az előrejelzéseknek megfelelően az időjárás elromlott, és bár július utolsó napjaira azt prognosztizálták, jelentősen javulhat az idő, ebben benne volt a lavinaveszély lehetősége is. Június 22-25. között az erős havazás miatt a csapatok legnagyobb része, így Klein sem kockáztatta meg a második próbálkozást, és ők is levonultak a hegyről.

Purjáék azonban maradtak. De miért?

A cikk tartalmából

A cikkből a többi közt kiderül,

  • mi vezethetett a végzetes lavinabalesethez,
  • Klein Dávid miért vonult le Purjáék előtt ugyanerről a hegyről,
  • hogyan vitte el a lavina Mécs Lászlóék sátrát,
  • milyen érzés volt első magyarként feljutni a Broad Peakre,
  • és ki is volt az elitkommandósból celebmászóvá avanzsált nepáli mászó.
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