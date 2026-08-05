Meghalt a világ egyik legismertebb, de legellentmondásosabb hegymászója – mit hagy örökségül Nirmal Purja a mászóvilágnak?

Ha választanom kéne aközött, hogy lassan, kényelmetlenül, öregen haljak meg, vagy egy expedíció, küldetés során, a válaszom egyértelmű: határozottan az utóbbit választanám. Nem félek attól, hogy a hegyen haljak meg: inkább stílusosan hagynám itt a világot, minthogy csendben elhalványuljak

– írta Nirmal Purja Beyond Possible című könyvében. Hat évvel később, a világ tizenkettedik legmagasabb csúcsán, a 8051 méter magas Broad Peaken érte utol a végzet, amivel egy mindenképpen impresszív, ám legalább ennyire ellentmondásos karrier és élet ért véget. Purját felesége, négyéves kislánya és a hegymászóvilág gyászolja.

Nem véletlenül: sokan a hegymászás úttörőjének tartották, igazi példaképnek, aki sajátos hegyi coachként hirdette, hogy ha egy szegény családból érkező nepáli kisfiúnak sikerülhet a világ csúcsára jutni, akkor bárkinek. Mindössze néhány nappal negyvenharmadik születésnapja után bekövetkező halálával a hegymászás egy nagy, de legalább ennyire ellentmondásos alakja távozott.

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Mi történt a Broad Peaken?

Purja júliusban Karakorum régióban volt, és egy másik nyolcezres hegycsúcsot ostromoltak: július 21-én a saját cége, az Elite Exped által vezetett csapattal, két serpával és két klienssel ért fel a 8035 méter magas Gasherbrum II csúcsára. Az eredeti tervei közt a hivatalos források szerint nem szerepelt egy újabb csúcsmászás, Purja július 28-án már arról posztolt, hogy a legnagyobb sikereit latba véve arra jutott, amennyiben a közelben található Broad Peaket is megmászná, akkor már csak egyetlen nyolcezres – az őszre tervezett Cso-Oju – volna hátra, hogy másodjára is teljesítse a tizennégy nyolcezresét, ezúttal pótlólagos oxigén használata nélkül. Ez a 2025-ben meghirdetett Hat-Trick Project része lett volna, amely során azt tűzte ki, hogy háromszor mássza meg az összes nyolcezres hegycsúcsot.

A Broad Peak megmászására tízfős csapattal indult neki: egy kínai, egy ománi és egy amerikai mászó, illetve hat serpa és Purja. Négy különböző szervezőcég – az Elite Exped, a Seven Summit Treks, a Moving Mountains és az Imagine Nepal – kliensei, illetve alkalmazottai. Fontos kiemelni, hogy bár a közösségi médiában terjed az a narratíva, miszerint Purja a saját ambícióit mások elé helyezve vezetett halálba klienseket, aznap a Broad Peaken az Elite Exped nem vitt ügyfeleket, Purja privát útjáról van szó, amely során két serpa segítette a munkáját, velük együtt mozgott a más ügynökségek által vezetett három kliens és négy serpa. A csapatnak tehát hivatalosan nem Purja volt a vezetője, ám hírnevét, tekintélyét és vezetői stílusát tekintve nem sok kétség van afelől, hogy vezetői szerepet töltött be a tízfős csapatban.

A Broad Peaken akkortájt épp ott tartózkodott Klein Dávid is, aki az amerikai Ian Overtonnal tervezte megmászni a nyolcezrest. Expedíciójukról mi is beszámoltunk: Overton rosszulléte miatt Klein végül egyedül vágott neki a csúcsnak, majd végül 50 méterrel a csúcs alól fordult vissza huszonegy órányi mászás után, majd néhány óra aggasztó rádiócsendet követően biztonságban leért az alaptáborba. A hegymászó akkor kilátásba helyezte, hogy amennyiben újabb időjárási ablak nyílik, megpróbálja ismét a csúcstámadást. Az előrejelzéseknek megfelelően az időjárás elromlott, és bár július utolsó napjaira azt prognosztizálták, jelentősen javulhat az idő, ebben benne volt a lavinaveszély lehetősége is. Június 22-25. között az erős havazás miatt a csapatok legnagyobb része, így Klein sem kockáztatta meg a második próbálkozást, és ők is levonultak a hegyről.

Purjáék azonban maradtak. De miért?