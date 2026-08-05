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Rövid lehűlés jön csak hétvégén, jövő héten újra berobban a forróság

Photographer and videographer from Ukraine / Getty Images
Forróság Budapesten.
admin Lányi Örs
2026. 08. 05. 15:55
Photographer and videographer from Ukraine / Getty Images
Forróság Budapesten.

Hosszú ideje várja már az ország a lehűlést, és az esőt. Országos csapadék azonban továbbra sem látszik, pénteken északnyugat felől elszórt záporokkal, zivatarokkal és feltámadó északias széllel érkezik azonban egy hidegfront. Ez szombatra 7–8 fokos lehűlést hoz: aznap 29 és 34 fok közötti maximumok várhatók, írja az Időkép.

A vasárnap hajnal kifejezetten frissítően hathat majd: sokfelé 20, északkeleten 15 fok alá csökken a hőmérséklet.

Ekkor ugyan lehet, sőt ajánlott is majd egy nagyot szellőztetni, de sajnos ezt követően újra anticiklonális hatások alakítják majd időjárásunkat, melynek eredményeként egyre forróbb levegő érkezik fölénk. Az ország egyes pontjain már vasárnap, a jövő hét folyamán azonban mindenképp eléri, sőt meg is haladja a hőmérséklet a 35 fokot.

Hogy újra elérjük-e a 40 fokot, még kérdéses, de a jelenlegi számítások alapján úgy fest, hogy ismét jöhetnek 37–38 fok körüli maximumok. A nagy meleg egészen a jövő hét végéig elhúzódhat majd. A lap szerint tehát ez lesz a nyár harmadik tartós hőhulláma, már ha lehet harmadiknak nevezni, hiszen a mostani front mögött nem szűnik meg, csupán mérséklődik a hőség.

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A héten 42 fok feletti hőmérsékletre is van esély, utána némileg normalizálódik a helyzet, országos eső azonban még mindig nem jön.
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