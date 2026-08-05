Hosszú ideje várja már az ország a lehűlést, és az esőt. Országos csapadék azonban továbbra sem látszik, pénteken északnyugat felől elszórt záporokkal, zivatarokkal és feltámadó északias széllel érkezik azonban egy hidegfront. Ez szombatra 7–8 fokos lehűlést hoz: aznap 29 és 34 fok közötti maximumok várhatók, írja az Időkép.

A vasárnap hajnal kifejezetten frissítően hathat majd: sokfelé 20, északkeleten 15 fok alá csökken a hőmérséklet.

Ekkor ugyan lehet, sőt ajánlott is majd egy nagyot szellőztetni, de sajnos ezt követően újra anticiklonális hatások alakítják majd időjárásunkat, melynek eredményeként egyre forróbb levegő érkezik fölénk. Az ország egyes pontjain már vasárnap, a jövő hét folyamán azonban mindenképp eléri, sőt meg is haladja a hőmérséklet a 35 fokot.

Hogy újra elérjük-e a 40 fokot, még kérdéses, de a jelenlegi számítások alapján úgy fest, hogy ismét jöhetnek 37–38 fok körüli maximumok. A nagy meleg egészen a jövő hét végéig elhúzódhat majd. A lap szerint tehát ez lesz a nyár harmadik tartós hőhulláma, már ha lehet harmadiknak nevezni, hiszen a mostani front mögött nem szűnik meg, csupán mérséklődik a hőség.