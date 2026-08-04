Erdők száradnak ki Magyarországon, annyira durva az évről évre visszatérő aszály

Az aszály egyre pusztítóbb jelei mutatkoznak országszerte. Szomorú és ijesztő látvány a holdbéli tájjá változó Velencei-tó, az apadó Duna, ám a legmegdöbbentőbb talán a pusztuló fákkal, sőt erdőfoltokkal szembesülni. Az őszi esők minden bizonnyal jelentősen javítják majd tavaink, folyóink állapotát, a fákat azonban már nem támasztják fel, miközben laikusként csak tehetetlenül morfondírozunk, mekkora lehet a baj, ha már e mélyre gyökerező növények sem jutnak vízhez?
A klímaváltozás összetett hatásai a szemünk láttára rombolják hazánk élővilágát, de a folyamat nem most kezdődött: a szárazon meredező fák jelentős része az évről évre visszatérő aszály áldozatai, az idei csapadékhiány miatt elpusztuló fák nagy része még nem is látható, majd jövőre szembesülünk a veszteséggel. Dr. Molnár Ábel Péter ökológust, a MATE Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszékének kutatóját kérdeztük erdőink látványos haldoklásáról.
Évek óta pusztulnak az erdők
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- miért más a mostani szárazság, mint a korábbi ilyen periódusok;
- hazánk mely területei számítanak potenciális tűzfészkeknek;
- milyen fajokat és milyen területeket érint leginkább a pusztulás;
- milyen táj váltja majd hazánkban a zárt erdőket;
- hol és miért kellene lemondanunk az erdőkről;
- illetve mi köze mindehhez a klímaváltozásnak.
Lépj be a folytatáshoz!