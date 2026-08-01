Elképesztő pénzeket termelt az új Pókember-film, pedig még vége sincs a hétnek

Július utolsó hetében megérkezett a mozikba a negyedik olyan Pókember-film, amelyben Tom Holland alakítja a címszereplőt, és az IGN cikke szerint a Vadonatúj nap (Brand New Day) alcímű epizód kasszát robbantott az Egyesült Államokban.

A film az észak-amerikai elővetítések során, vagyis július 29-én és 30-án 72 millió dollárt termelt, amire a lap szerint korábban még nem volt példa az Egyesült Államokban, tehát az eredmény még a Bosszúállók: Végjáték 60 millió dolláros rekordját is megdöntötte. Július 31-én, tehát az amerikai premier hivatalos napján már 168 millió dollárnál járt az új Pókember, ami szintén rekord, mert a Végjátéknak ugyanennyi idő alatt „mindössze” 157,4 millió dollár jött össze.

Ezek alapján gondolhatnánk azt, hogy a Pókember: Vadonatúj nap le fogja nyomni nyitóbevételben a Marvel Studios eddigi legsikeresebb filmjét (357,1 millió dollár), ezzel minden idők legjobb amerikai nyitóhétvégéjét produkálva, ugyanakkor a szakértők szekptikusak, ahogy a filmet gyártó Sony is. Ennek oka, hogy a Vadonatúj napot nagyon széles körben vetítették szerdán és csütörtökön, több mint 4000 moziban lehetett megtekinteni, ami sokkal magasabb szám, mint ahány moziban annak idején a Végjáték volt megtekinthető ugyanezen napokon. Vagyis jelentősen többen megnézték a hivatalos premier előtt, mint a Bosszúállók-filmet, és emiatt szombat és vasárnap könnyen lehet, hogy jelentősen csökkenni fognak a jegyeladások.

A bevételi számok persze már így is elképesztőek, és ehhez fontos hozzátenni, hogy ezek csak az észak-amerikai adatok, tehát emellé jönni fognak azok az összegek, amelyeket az USA-n kívül gyűjtött be a film a hét során.