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Sport

Amíg rekordot döntött az olimpiai bajnok, tragikus tűzesetben leégett az otthona

GLASGOW, SCOTLAND - JULY 22: Chad le Clos of Team South Africa in action during a training session ahead of the Glasgow 2026 Commonwealth Games at Tollcross International Swimming Centre on July 22, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
Quinn Rooney / Getty Images
Chad le Clos nem örülhetett a sikerének
24.hu
2026. 08. 05. 21:03
GLASGOW, SCOTLAND - JULY 22: Chad le Clos of Team South Africa in action during a training session ahead of the Glasgow 2026 Commonwealth Games at Tollcross International Swimming Centre on July 22, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
Quinn Rooney / Getty Images
Chad le Clos nem örülhetett a sikerének
Nagyszerűen szerepelt a múlt heti Nemzetközösségi Játékokon a dél-afrikaiak olimpia és világbajnok úszója, Chad le Clos, ám a 34 éves sportoló hiába jutott történelmi magasságba, egy tragikus tűz- és haláleset beárnyékolta az örömét.

A pillangóúszás egykori nagy alakja, a 2012-es londoni olimpián 200 méteren győztes Chad le Clos 34 évesen is aktívan úszik, és nem is szerepel rosszul. A dél-afrikai sportoló a múlt heti, glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon is rajthoz állt, sőt mi több érmeket is nyert. Igaz, már csupán váltóban jeleskedett, de a 4×100-as mix váltóval ezüst-, a 4×100-as győs-, illetve vegyesváltóval pedig egyaránt bronzérmet nyert.

Ezzel a viadal történetében már 21 medálnál jár, amivel számszerűen megelőzte a 20 érmet (igaz, köztük 14 aranyat!) birtokló ausztrál Emma McKeont.

Az öröme azonban nem lehetett teljes.

„Július 30-án este – miközben történelmi rekordot döntöttem a Nemzetközösségi Játékokon – tűz ütött ki a lakóépületemben, és gyorsan átterjedt a lakásomra is. Sajnos az otthonom, ahol több mint egy évtizede élek, leégett. Nincs már mit megmenteni” – írta a közösségi oldalán.

 

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De ez a kisebbik tragédia, a tűzben ugyanis egyik szomszédja az életét vesztette.

Nehéz szívvel fejezem ki legmélyebb és legőszintébb részvétemet a szomszédom családjának és barátainak. Nincsenek szavak, amelyek igazán enyhíthetnék ezt a veszteséget, de remélem, a család tudja, hogy az egész közösség velük van

– írta.

Az úszósztár most megpróbálja anyagilag támogatni szomszédjait, és az alapítványával közösen elindított egy különleges adománygyűjtő kampányt, hogy támogassa őket az újjáépítéshez vezető nagyon nehéz úton.

A teljes adomány kizárólag a szomszédaimhoz kerül, a Chad le Clos Alapítvány pedig kezeli a bevételt, hogy megfelelő gondoskodjunk róluk

– tette hozzá.

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