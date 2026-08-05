Amíg rekordot döntött az olimpiai bajnok, tragikus tűzesetben leégett az otthona

A pillangóúszás egykori nagy alakja, a 2012-es londoni olimpián 200 méteren győztes Chad le Clos 34 évesen is aktívan úszik, és nem is szerepel rosszul. A dél-afrikai sportoló a múlt heti, glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon is rajthoz állt, sőt mi több érmeket is nyert. Igaz, már csupán váltóban jeleskedett, de a 4×100-as mix váltóval ezüst-, a 4×100-as győs-, illetve vegyesváltóval pedig egyaránt bronzérmet nyert.

Ezzel a viadal történetében már 21 medálnál jár, amivel számszerűen megelőzte a 20 érmet (igaz, köztük 14 aranyat!) birtokló ausztrál Emma McKeont.

Az öröme azonban nem lehetett teljes.

„Július 30-án este – miközben történelmi rekordot döntöttem a Nemzetközösségi Játékokon – tűz ütött ki a lakóépületemben, és gyorsan átterjedt a lakásomra is. Sajnos az otthonom, ahol több mint egy évtizede élek, leégett. Nincs már mit megmenteni” – írta a közösségi oldalán.

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De ez a kisebbik tragédia, a tűzben ugyanis egyik szomszédja az életét vesztette.

Nehéz szívvel fejezem ki legmélyebb és legőszintébb részvétemet a szomszédom családjának és barátainak. Nincsenek szavak, amelyek igazán enyhíthetnék ezt a veszteséget, de remélem, a család tudja, hogy az egész közösség velük van

– írta.

Az úszósztár most megpróbálja anyagilag támogatni szomszédjait, és az alapítványával közösen elindított egy különleges adománygyűjtő kampányt, hogy támogassa őket az újjáépítéshez vezető nagyon nehéz úton.

A teljes adomány kizárólag a szomszédaimhoz kerül, a Chad le Clos Alapítvány pedig kezeli a bevételt, hogy megfelelő gondoskodjunk róluk

– tette hozzá.