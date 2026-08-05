Kvíz: emlékszel a 2000-es évek legendás focistáira?

Fura ezt kimondani, de már a 2000-es évek is retrónak számít. Ha az évezred elején áhítattal lested a futballsztárokat, akkor ez a kvíz hazai pálya lesz neked. A sok külföldi klasszis közé befért két magyar kedvenc is.

Fejből tudod a 2002-es és 2006-os vb eredményeit? Tisztán emlékszel Zidane óriási góljára a 2002-es BL-döntőről vagy arra a meccsre, amikor Ronaldinhónak állva tapsoltak a Real Madrid-szurkolók? Akkor ez a kvíz a te felségterületed, pörgesd ki! Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat