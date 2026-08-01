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Belföld

A hőség miatt a rendőrség lefújja a jövő hétre tervezett nagyszabású sebességellenőrzést

Horváth Júlia / 24.hu
Közleményt adott ki az ORFK.
admin Birkás Péter
2026. 08. 01. 20:14
Horváth Júlia / 24.hu
Közleményt adott ki az ORFK.
Elmarad az augusztus 3. és 9. közé tervezett akció.

A rendkívüli időjárásra tekintettel a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést nem tartjuk meg – olvasható az Országos Rendőr-főkapitányság augusztus 1-én este közzétett közleményében.

A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az eredeti terv szerint az akció keretein belül a hatóság egész Magyarország területén végzett volna sebességellenőrzést, augusztus 3. és 9. között.

Ugyanakkor, tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót hazánkban nem lesz megtartva.

Ezekben a napokban a járművezetők reakcióideje megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért az ORFK azt kéri, hogy a sofőrök a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. A közlemény kiemeli továbbá, hogy indulás előtt mindenki gondoskodjon megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljen útra, hosszabb utazás során pedig legyenek rendszeres pihenők és nagyobb követési távolságok.

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