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Belföld

Frontális balesetben meghalt egy biciklis a III. kerületben

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ősze András
2026. 08. 05. 18:29
Csóti Rebeka / 24.hu

Meghalt egy kerékpáros, amikor egy autó frontálisan ütközött vele Budapest III. kerületében szerda délután – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy autós a Bécsi úton haladt az Árpád híd irányába, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szembe jövő kerékpárossal, majd egy autóbusszal. A kerékpáros életét vesztette. A buszban senki sem sérült meg. Azt írták: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

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