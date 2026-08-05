Frontális balesetben meghalt egy biciklis a III. kerületben

Meghalt egy kerékpáros, amikor egy autó frontálisan ütközött vele Budapest III. kerületében szerda délután – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy autós a Bécsi úton haladt az Árpád híd irányába, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szembe jövő kerékpárossal, majd egy autóbusszal. A kerékpáros életét vesztette. A buszban senki sem sérült meg. Azt írták: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.