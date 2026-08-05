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Belföld

A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ősze András
2026. 08. 05. 15:58
Szajki Bálint / 24.hu

Kár a gőzért. Közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. A poszton nincs üresedés

– írja köztársasági elnök megválasztásáról Facebook-bejegyzésében a Fidesz.

A Tisza-frakció kérte, hogy jövő kedden válassza meg az Országgyűlés a következő köztársasági elnököt, a Magyar Péter által Fidesz-bábnak nevezett Sulyok Tamás utódját. A Fidesz már korábban jelezte, nem kíván résztvenni az államfőválasztás folyamatában, arról beszélnek, hogy a tiszás önkény erőszakkal távolította el posztjukról közjogi méltóságokat: a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt és az Alkotmánybíróság elnökét.

Mostani közleményükben elismétlik: „az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják”.

Saját megbízatásának végét írta alá Sulyok

Az Alaptörvény 17. módosításának aláírásával saját államfői megbízatásának végét írta alá Sulyok Tamás. A Parlamentben kétharmados felhatalmazással törvénykező Tisza jogszabálya egyetlen leíró mondattal menesztette a 2024-ben öt évre megválasztott Sulyok Tamást. E szerint „az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.”

A leköszönő köztársasági elnök azt mondta, nem volt eszköze fellépni a szerinte az alkotmányos elveket súlyosan sértő, de törvényes eljárás keretében elfogadott jogszabály ellen. Ez egyébként az őt megválasztó Fidesz-többségnek köszönhető, mely 2013-ban kivette az Alkotmánybíróság hatásköréből, hogy az alaptörvény-módosítások alkotmányosságát vizsgálja, így a testület csak azt bírálhatta volna el Sulyok esetleges indítványára, hogy a jogszabály-módosítást eljárásjogi értelemben megfelelően fogadta-e el a parlament.

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