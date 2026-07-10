Legalább 12 halottja van a spanyolországi erdőtűznek, több áldozatot kiégett autójában találtak meg

Számos halálos áldozatot követelt a Spanyolország déli részén, Almeriában pusztító erdőtűz – közölte pénteken az andalúziai katasztrófavédelmi hivatal.

Antonio Sanz, Andalúzia ügyvezető egészségügyi, elnökségi és vészhelyzeti minisztere a régió „eddigi legsúlyosabb tűzvészének” és „példátlan tragédiának” nevezte a természeti katasztrófát, amelyben legkevesebb 12 ember vesztette életét.

Több áldozatot kiégett autójában találtak meg

– számolt be róla a katasztrófavédelmi hivatal az X-en.

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Óriási területek száradtak ki

Az almeriai Los Gallardos település környékén csütörtök óta tomboló tűz oltásán mintegy 150 tűzoltó és számos vészhelyzeti munkatárs dolgozik. A tűz terjedése miatt elővigyázatosságból számos falu lakóit evakuálták.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő az X-en közzétett posztjában fejezte ki „mély szomorúságát és elkeseredettségét” a tűz szörnyű következményei miatt.

A nyugat-európai térséget sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Az Európai Erdőtüzek Információs Rendszerének (EFFIS) adatai szerint idén már több mint 50 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok.

A Meteorológiai Világszervezet szerint Európa a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik, ami egyre valószínűbbé teszi a hosszan tartó hőhullámok kialakulását – írja az MTI.