Szabadidejében mentette meg az iszapba süllyedő nőt a gárdonyi rendőr

A kiszáradó Velencei-tó iszapjában elsüllyedt, és önerőből nem tudott kijutni egy nő, akinek egy szolgálaton kívüli rendőrtiszt sietett a segítségére – írja közleményében a Police.hu.

A balesetről kedden 22 óra után érkezett bejelentés a rendőrséghez, amit a szolgálatot nem sokkal korábban befejező vízi rendőr hazafele tartva, a szolgálati rádión hazafele hallott meg.

A főtörzszászlós egy pillanatig sem habozott. Azonnal megfordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítővel közösen kimentette a bajba jutott nőt a tóból

– írják. Ezután rövid időn belül megérkeztek járőr kollégái is, akik a mentők kiérkezéséig a 35 éves dunaújvárosi nő mellett maradtak. A mentőszolgálat munkatársai ezután további vizsgálatokra kórházba szállították.

A sekély víz is veszélyes lehet

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Duna elnyelt egy embert, aki aki egy nagyobb társasággal ment be a folyóba Dunakeszin hétfőn késő délután. A szemtanúk elmondása alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült.