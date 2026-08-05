Eldőlt Marsi Anikó és Gönczi Gábor sorsa a TV2-nél

Marsi Anikó és Gönczi Gábor a Tények megszűnése után is a TV2-nél folytatja, de egyelőre csak a háttérben dolgoznak majd – írja a Blikk.

A lap a TV2 sajtóosztályától azt a tájékoztatást kapta, hogy

Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazinműsorunkat.

A közlésből nem derült ki, hogy pontosan milyen feladatokat látnak majd el.

A két műsorvezető áprilisban került le a TV2 képernyőjéről, hivatalosan azért, hogy kipihenjék a választási időszak megterhelését. Marsi Anikó akkor azt mondta a 24.hu-nak, hogy pihenőjük nem végleges, és Gönczi Gáborral mindenképpen visszatérnek a csatornához. Gönczi ugyancsak azt közölte lapunkkal, hogy nem távozik a TV2-től.

A bejelentést követően az RTL két híradósa, Erős Antónia és Szellő István a képernyőn fricskázta meg a „pihenőre vonuló” párost. Szellő azt kérdezte kollégájától, nem megy-e ő is pihenni, majd azzal zárták a műsort: „Továbbra is mondjuk a híreket!”

Új Híradóval indult a TV2

A Tények utolsó adását vasárnap sugározták, hétfőn pedig elindult a TV2 Híradó Pachmann Péterrel és Szedmák Zitával. A hétvégi adásokat Ambrus István és Farkas Fanni vezeti, a reggeli kiadások műsorvezetője Fenyvesi Zoltán lett. A csatornán ezzel egy időben az Aktív című magazinműsor is visszatért.

A TV2 Híradó első adása a korábbi Tényekhez képest hagyományos kereskedelmi televíziós híradóként jelentkezett, a közéleti blokkban kormánypárti és ellenzéki szereplők is megszólaltak. Az RTL híradósai erre is gyorsan reagáltak: Erős Antónia és Szellő István ismét odaszúrt a konkurenciának azzal, hogy náluk „továbbra is a tények a legfontosabbak”, és ezen nem terveznek változtatni.

Eközben az M1 Híradó átalakítása is botrányosan indult: a közmédia hétfőn kinevezte Hajdú Gábort főszerkesztőnek, Borsa Miklóst pedig műsorvezetőnek, majd egy nappal később mindkettejük megbízását visszavonta. Az ügy részleteiről és Magyar Péter miniszterelnök elhíresült mondatáról ebben a cikkben írtunk.