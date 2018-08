Időjárás: 5 fokról 30-ra ugrunk

Kedd hajnalban mérhetjük az elmúlt hetek, talán hónapok legalacsonyabb hőmérsékletét, két nappal később pedig már újra 30-31 fokban fogunk izzadni.

A múlt héten egy ország várta megváltóként a beígért dupla hidegfrontot, pontosabban a nyomában érkező lehűlést. Csütörtök-péntek magasságában az izzó, aszfalton szenvedve nehéz volt még elképzelni, hogy pr nap múlva ugyanitt hosszú nadrágban, pulcsiban járnak majd az emberek.

Nagyon hideg után…

Így történt, még hétfőn is legfeljebb 20-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. A vasárnapi hidegfront viszont távozóban van, amiből teljesen természetes módon következik: a kedd hajnal lesz a leghidegebb.

Elült a szél, eloszlottak a felhők, így napnyugta után semmi nem gátolja az amúgy sem túl meleg felszín hővesztését. Kedd hajnalban országosan 8-14 fokot mérhetünk, de az Északi-középhegység és a Dunántúl egyes völgyeiben akár 5 fokra ébredhetünk

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

…nagyon meleg lesz

A front nyomában viszont újra egy anticiklon veszi át az uralmat, a nappali csúcshőmérsékletek már csütörtökön elérik a 30-31 fokot.

A kánikula viszont már nem tér vissza, az év lassan őszbe hajlik, csökken a napsugarak beesési szöge és a napfényes órák száma is. Magyarán az éjszakák még a forró nappal után is enyhülést hoznak, sőt még a legmelegebbnek ígérkező szombati napon is 14-19 fokot ígérnek. Végig a nyugati országrészben lesz hűvösebb, de a következő napokban még így is jóval melegebb lesz az augusztus végi átlagnál.

A részletek

Nézzük a részleteket a Kiderül.hu előrejelzése alapján:

Hétfőn

Tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon már több órára kisüt a nap, de délutántól keleten is egyre kevesebb lesz a felhő.

Napközben főként a Tiszántúlon számíthatunk még elszórtan esőre, záporra. Az északi, északnyugati szél több helyen élénk lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 25 fok között alakul. Késő este 14, 19 fok valószínű.

Kedden

Sok napsütés várható, többnyire kevés gomolyfelhővel.

Csapadék nem valószínű.

Az északnyugati szél megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Szerdán

Sok napsütés várható, többnyire kevés gomolyfelhővel.

Csapadék nem valószínű.

Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten helyenként megélénkül az északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.

Csütörtökön

Több órás napsütés várható.

Északnyugaton alakulhat ki néhol zápor, esetleg zivatar.

A Kisalföldön megélénkül az északnyugati szél, zivatarban szélerősödés is lehet, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.

Pénteken

A sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk.

Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar.

Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Szombaton

A néhány órás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk.

Elszórtan várható zápor, zivatar.

Az északi, északnyugati szél néhol megerősödik, zivatarban viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Kiemelt kép: Balogh Zoltán / MTI