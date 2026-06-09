Kézi-vb: Magyarország nem kapott szabadkártyát, lemarad a tornáról

Eldőlt, hogy nem lehet ott a magyar férfi kézilabda-válogatott a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Chema Rodríguez csapata elveszítette a szerbek elleni selejtezőt – összesítésben egy góllal –, így már csak szabadkártyában bízhatott, amit azonban a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF)

a vb-újonc Törökországnak, valamint a korábban tíz tornán szereplő Szaúd-Arábiának adott.

Rögtön jeleztük, hogy pályázunk a szabadkártyára

Az elveszített selejtezős párharc még nem jelentette automatikusa, hogy nem vehetünk részt a tornán, az IHF ugyanis két szabadkártyát ki szokott osztani, bár ennek az odaítéléséről nem sokat tudni, mert a szervezet fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben hoz döntést – sokszor kapják meg feltörekvő nemzetek, vagy épp nagy lemaradók. Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke mindenesetre jelezte, hogy megpályázták az egyik szabadkártyát és reményét fejezte ki, hogy a sportdiplomácia révén kijuthat a csapat a januári, németországi tornára.

Az MKSZ június elején ülésezett, ahol központi téma volt a sikertelen vb-selejtező.

Korábban nem döntött a szövetség a kapitányról

„A szerbek elleni, összesítésbeli egygólos vereség miatt természetesen csalódottak vagyunk, ennek szellemében Chema Rodríguez alapos elemzést adott a mögöttünk hagyott időszakról, és az elnökség is elmondta véleményét, kritika és önkritika is elhangzott minden fél részéről, de sok szó esett a jövőről is, hiszen a mostani elemzésnek ez is fontos eleme” – jelent meg a szövetség honlapján, míg a szövetségi kapitány és beszámolója kapcsán így fogalmaztak:

Döntést azonban egyelőre nem hoztunk, éppen azért, hogy a világbajnokság kapcsán tisztuljon a kép. Mivel a csapatnak a versenynaptár szerint legközelebb csak novemberben lesz alkalma újra együtt dolgozni, most nem a döntés gyorsasága a legfontosabb. Az értékelést az előttünk álló hetekben természetesen folytatjuk és befejezzük.

2015 után először nélkülünk

Tizenkét év után rendeznek majd úgy világbajnokságot, hogy Magyarország nem lesz ott. Az azóta megrendezett öt tornán négy alkalommal is negyeddöntőbe jutott a csapat, a legjobb helyezése egy ötödik hely volt.

A 2027-es vb olimpiai kvalifikációs torna, ezért is lett volna fontos a kijutás. A 2028-as Los Angeles-i olimpiára kvótát szerezhet a csapat a következő Európa-bajnokságról is: az aranyérmes – amennyiben az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az ezüstérmes – szintén részt vehet a játékokon, a tornáról pedig további két válogatott – amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre – ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.