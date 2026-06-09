„Csak az számított, hogy minél több közpénzt toljanak ki” – Vitézy Dávid részleteket árult el a mohácsi híd átvilágításáról

A mohácsi híd története címszavakban: 98 százalékos előleg, 451 milliárd forintra emelt beruházási érték, valamint egy olyan 2×2 sávos híd és úthálózat, amely még a kormány által megrendelt tanulmány szerint sem térül meg soha – írta a jelenleg is zajló beruházásról Vitézy Dávid közlekedési miniszter.

A mohácsi Duna-híd megépítésére már 451 milliárd forintot szánt az előző kormány, amelyet kétsávosra építi a NER-es Szíjj László-féle Duna Aszfalt.

Vitézy a YouTube-re feltöltött videójában árult el részleteket beruházásról. A miniszter elmondta, hogy abból a pénzből, amennyit a Duna-hídra szántak, a pécsi és a szegedi fővonalat is teljeskörűen fel lehetett volna újítani, és még arra is maradt volna pénz, hogy kicseréljék az ott közlekedő járműveket.

Vitézy szerint a híd megépítése akár indokolható is, de a 2×2 sávos keresztmetszet semmiképp. Egy 2020-as megvalósíthatósági tanulmány szerint naponta 6500 egységjármű haladhat át a hídon, ezért nem javasolták a 2×2 sávot. Vitézy példaként elmondta, hogy a Megyeri hídnak vagy a Petőfi hídnak tízszeres a forgalma ehhez képest, naponta 50-70 ezer autó halad át rajta, a szintén Budapestre tervezett Galvani híd a mohácsi Duna-híd forgalmának legalább kilencszeresét szolgálta volna ki.

A hídhoz csatlakozó alföldi útszakaszt Lázár János miniszteri döntése nyomán szintén 2×2 sávosra építik meg, noha Mohács lakosságának döntő többsége a túlparton él, ráadásul semmilyen megvalósíthatósági tanulmánnyal nem indokolták a döntést. A kormány kevesebb mint két héttel a választások előtt mégis 76 milliárd extra forrásért módosították a szerződést a Duna Aszfalttal emiatt, az összeget a Máv és a Volán idei működési forrásától vonták el.

A szerződést azonban nem csak amiatt módosították, hogy kibővítsék – Vitézy szerint fölöslegesen – az érintett szakaszt. Átalakították az előlegfizetés rendszerét is: az előleg mértékét 20 százalékról 98 százalékra emelték minden építési mérföldkőnél.

Ki hallott már olyat, hogy egy építési beruházásnál a megrendelő 98 százalék előleget fizet?

– kérdezte Vitézy.

Hozzátette: mostanra a Duna Aszfaltnak 155,8 milliárd forintot fizettek ki a korábbi 59 milliárdon felül.

Csak az számított, hogy az adófizetők minél több pénzét tolják ki a kivitelezőnek

– mondta.

Az átvilágításnak még nem értek a végére.

A Mohácson készült riportunkból kiderül, hogy a híd építése a helyieket is megosztja.