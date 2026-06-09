bűnügykörözésbörtönőr
Belföld

„Tudtam, hogy köröznek, holnap akartam bemenni a rendőrségre” – mondta kommandósoknak a börtönőrt fenyegető csonttörő

Nemzeti Védelmi Szolgálat / Facebook
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 09. 13:37
Nemzeti Védelmi Szolgálat / Facebook

Tudtam, hogy körözés alatt vagyok, egyébként holnap akartam bemenni a rendőrségre

– ezt mondta elfogásakor a kommandósoknak az a nyíregyházi férfi, aki megfenyegetett egy börtönőrt és annak családját. A 35 éves férfira Bökönyben csaptak le a fegyveres kommandósok.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a közösségi oldalán azt közölte, hogy  a BRFK április 15-én rendelte el a férfi körözését hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt. A férfi idén márciusban szabadult a börtönből, és „nemcsak” a börtönőr fenyegetése volt a rovásán, de két zárkatársát is bántalmazta. Ez egyik cellatársa nyolc napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelten kezeli azokat a korábban elkövetett hivatalos személy elleni erőszakos bűncselekményeket, ahol az elkövető tartózkodási helye ismeretlen. Miután beazonosították a férfi tartózkodási helyét, a Jonatán kommandósai Bökönyben le is csaptak rá.

Egy drogterjesztő házaspár egy táblával üzent a hozzájuk kiérkező kommandósoknak.

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