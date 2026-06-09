Felfüggesztett fogházat kértek a fiatalra, aki egy 16 éves lány halálát okozta Zalában

Halálos közúti balesetet okozása miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség azzal a zalai fiatallal szemben, aki négy utast szállítva karambolozott még 2024 decemberében. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője a közleményében azt írta, hogy az akkor 19 éves zalaegerszegi fiatal Zalaegerszeg irányából Gellénháza felé tartott négy utasával.

A hátsó ülésen helyet foglaló három utas biztonsági öve nem volt bekapcsolva. A sofőr a kanyargós útszakaszon a sebesség helytelen megválasztása miatt egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott a nedves úttesten. Nagyjából 77-80 kilométerese sebességgel haladva elveszítette uralmát a személygépkocsi felett, és átsodródott a menetirány szerinti bal oldali sávba.

Tragédia

Az autó a füves útpadkán kidöntött egy jelzőtáblát, ezután egy meredek, lejtős rézsűn forogva két fának is nekiütközött, majd oldalra borulva a tetőlemezével egy harmadik fának csapódott. A baleset következtében az egyik hátul ülő utas, egy 16 éves lány a helyszínen életét vesztette, a többi utas súlyos, a sofőr könnyű sérülést szenvedett.

A baleset oka az volt, hogy a vádlott az általa vezetett jármű sebességét nem az útviszonyoknak és az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt fiatalra azzal, hogy tiltsák el a közúti járművezetéstől is.

Egy másik fiatal két ember halálát halálát okozta Zalában.