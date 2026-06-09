Egyre pesszimistábbak az európai fogyasztók és széles körben visszafogják a költéseiket, de két területen, az egészségükkel és az állatgondozással kapcsolatos kiadásokon nem spórolnának – állítja a Boston Consulting Group (BCG) lapunkhoz eljuttatott közleménye, melyben az általános fogyasztói hangulatot és a vásárlási szokásokat mérték fel.

Nő a pesszimizmus, eltűnőben a márkahűség

A kutatásból kiderül: az európai fogyasztók pesszimizmusa évek óta romló tendenciát mutat: a 2024-es 49 százalékról, 2025-ben 54 százalékra, majd idén 56 százalékra nőtt a megkérdezettek körében. A vásárlók kétharmada tudatosan visszafogja kiadásait, 62 százalékuk pedig hajlandó márkát váltani az olcsóbb ajánlatért cserébe.

A legtöbb kategóriában csökkennek a kiadások, különösen igaz ez a divatcikkek, alkoholos italok és snackek esetében, miközben az élelmiszer és háziállat-gondozás terén nőnek a kiadások, elsősorban az infláció miatt.

Generációk spórolnak, sokan használtat vesznek

Generációkon átívelő trend a spórolás, de az idősek jobban visszafogják a költségeket, mint a fiatalok – derül ki a felmérésből. A fogyasztók majd fele inkább megtakarítana, mint költene abban az esetben, ha 10-15 százalékkal nőne a jövedelme. Egyre népszerűbbek a használt termékek is: a megkérdezettek 47 százaléka vásárol használt termékeket, főként spórolás miatt. Az egészség és a welness továbbra is kiemelten fontos a vásárlóknak: az étrend-kiegészítők iránti kereslet is nő, ahogyan a háziállataik számára is a minőségi állateledelt keresik a megkérdezettek.

A trendek szerint a generatív mesterséges intelligencia szerepe egyre fontosabb a vásárlások során, igaz, még így is mindössze 8 százalék használ ilyet a fogyasztásaihoz kötődően.

Bár a kutatás nem terjedt ki Magyarországra, a hazai fogyasztók „pesszimisták a válaszokban, de optimisták a költésben” – fogalmaz Lakatos-Török György, a BCG partnere, amit a növekvő kiskereskedelmi forgalom adatai is alátámasztanak.