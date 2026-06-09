Kehi-elnök a 24.hu-nak: A Közlönyből értesültem a felmentésemről

Egészen szürreális „interjút” készítettünk Gaál Szabolccsal, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) elnökével, akit előző nap mentett fel posztjáról Magyar Péter miniszterelnök Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Az erről szóló határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg, a felmentés a keddi naptól hatályos.

Gaál Szabolcsot telefonon értük el. Először arról érdeklődtünk, hogy lát-e bármilyen személyes szálat a felmentésében.

Magyar Péter arról beszélt két évvel ezelőtt, hogy megfélemlítés gyanánt küldték a Kehi-t az általa vezetett Diákhitel Központot ellenőrizni a családi problémái miatt. Magyar azt állította, hogy akkor felhívta önt, és ön azt mondta neki, hogy ez egy figyelmeztetés volt. Most már tud-e esetleg szabadon beszélni a történtekről?