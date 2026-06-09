Karácsony szerint jövő héten fizetésképtelenné válik a főváros

Jelenlegi tudásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni – mondta Karácsony Gergely főpolgármester egy szakmai fórumon, amit az MTI szemlézett.

Karácsony a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt:

nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be.

Emlékeztetett rá: a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák vagy más megoldás születne a kérdésben.

A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt,

mi ezer sebből vérzünk.

A főváros cégeinél, az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik.

A főpolgármester múlt héten a Della című podcastünk vendége volt.