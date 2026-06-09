Megdöbbentő, mi történt az Alzheimer-kóros idős hölggyel, aki varázsgombát evett

A kutatók régóta tanulmányozzák a varázsgomba hatóanyagaként ismert pszilocibin hatásait, melynek részeként korábban már fény derült arra, hogy a depresszió ellen, és az öregedés lassításában is lehet szerepe. Egy új, a Frontiers in Neuroscience című folyóiratban megjelent kutatásból most kiderült: a demencia és az Alzheimer-kór tüneteinek kezelésére is hatásos lehet ez a hatóanyag, írja a Science Alert.

A jelentés szerint egy 80-as éveiben járó, előrehaladott Alzheimer-kórban szenvedő beteg extrém nagy dózisú pszilocibint tartalmazó gombát szedett be, melynek eredményeként visszanyerte a hólyagja feletti kontrollt, sőt, a beszédképessége is látványosan javult. A brazil idegtudósok által jegyzett tanulmány szerint a beteg kognitív és fizikai funkcióiban jelentős javulás volt tapasztalható, és ez több hétig ki is tartott.

A kutatás szerzői szerint ez azonban nem azt jelenti, hogy visszafordították az Alzheimer-kór folyamatát, hanem inkább azt, hogy bizonyos látens funkcionális kapacitások fennmaradhatnak fejlett neurodegeneráció esetén is, és ideiglenesen hozzáférhetővé válhatnak bizonyos neuromodulációs körülmények között.

Az elmélet szerint más szóval, a pszilocibin segíthet a demencia által érintett agyterületek elérésében, átmenetileg enyhítve a tüneteket.

Így zajlott a kísérlet

A kísérleti pszilocibin-kezelést klinikai felügyelet mellett végezték Brazíliában, a beteg törvényes gondviselőjének beleegyezésével. A demenciában szenvedő idős nőt először extrém nagy adag, 5 grammnyi pszilocibint tartalmazó gombával kezelték, ami miatt elhúzódó, mély alvásszerű állapotba került. A kísérleti kezelés előtt a beteg csak egyszótagú szavakban tudott beszélni, ritkán kezdeményezett kommunikációt másokkal, és a mindennapi élet alapvető tevékenységeiben nagyon rá volt utalva a segítségre.

Nagyjából 19 órával a szájon át történő bevétel után a nő hirtelen magában kezdett beszélni – ezt pedig órákon át folytatta. A következő néhány napban az idős beteg állítólag képes volt önállóan szabályozni a hólyagját, öltözködni és járni, valamint beszélgetett, szemkontaktust tartott és reaktívan mosolygott. Mivel az idős nő ígéretes és tartós reakciót mutatott a pszilocibinre, az első kezelés után egy hónappal újabb adag gombát kapott, ekkor viszont már „csak” 3 grammot.

A második kísérlet során a páciens nem aludt el, és végig verbálisan kifejező maradt. Ennek során olyan érzelmes jeleneteket idézett fel, mint amikor a fiával szörfözött egy szigeten. A második ülésen a nő mindenféle kérdőív nélkül azt mondta:

Jó itt lenni.

Nem ez az egyetlen kísérlet

A világ más részein kutatók már vizsgálják, hogy a pszilocibin mennyire lehet hatásos az idősebb, kognitív problémákkal vagy mentális zavarokkal küzdő emberek megsegítésére. Egy több mint 3000, 42 és 92 év közötti amerikai felnőtt bevonásával készült friss felmérés kimutatta, hogy azok, akik ilyen hallucinogén szereket használtak, jelentősen kevesebb depressziós tünetet mutattak. Emellett egyes agyi funkciók is kedvező változásokat mutattak.

A pszilocibinnel végzett kezdeti klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy már egyetlen 25 mg-os adag is tartós agyi változásokat okozhat. Ez pedig messze elmarad ahhoz az adaghoz képest, amit az idős brazil nő bevett.

A kutatók szerint a jövőben randomizált klinikai vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy a pszilocibin valóban képes-e átalakítani az agyat jobb irányba, és ha igen, akkor milyen dózisban a legbiztonságosabb és leghatékonyabb az adagolás.