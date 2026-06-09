Az SZFE rektora szerint az őt támadó Janisch Attila megsértette „a méltóságot, a szakmai tisztességet és az emberi tiszteletet”

A vita szabadsága nem korlátlan felhatalmazás a gyalázkodásra. Nem lehet egyszerre az egyetemi autonómia, a szakmai méltóság és az emberi tisztelet nevében felszólalni, majd ugyanezeket az alapelveket semmibe venni akkor, amikor a jelenlegi SZFE-ről, annak vezetőiről, oktatóiról vagy hallgatóiról van szó

– írja lapunknak küldött közleményében Sepsi Enikő. A Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora Janisch Attila neki címzett, hétvégi nyílt levelére reagált, amelyben a Freeszfe-n is tanító Balázs Béla-díjas rendező kijelentette, hogy Sepsi egy korábbi megszólásával méltatlanná vált arra, hogy „az SZFE reformját (értsd újrademokratizálását) követően az autonóm Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora maradhasson.”

A kemény hangvételű kritikákat megfogalmazó Janisch többek között azt írta, hogy a Sepsi Freeszfe-ről tett állításai túltesznek „minden eddigi alávaló és arcátlan megszólaláson, amelyet 2020 óta, az autonóm SZFE politikai erőszakkal történt erőszakos lerohanása és megszállása óta olvastam, hallottam.”

Ön szerint a Freeszfe-nek kellene ajánlatot tennie az alapítványi SZFE felé? Milyen ajánlatot? Az, hogy a jogfosztott és erőszakkal lerombolt egyetem autonómiáját helyre kell állítani, hogy a megszállásban és rombolásban, a hazug rágalmak terjesztésében résztvevőket meneszteni kell, nem igényel semmiféle ajánlatot, mert ez a törvényes és morális rehabilitáció

– írta Janisch.

Tovarisi konyec?

Sepsi a közleményben azt írja: azért reagál Janisch bejegyzésére, Janisch Attila bejegyzésére, „mert abban nem egyszerűen éles kritika, hanem több ponton hamis kontextusba helyezett, személyeskedő és lejárató állítások szerepelnek.”

Morális fölényből beszél, miközben éppen azokat a normákat sérti meg, amelyekre hivatkozik: a méltóságot, a szakmai tisztességet és az emberi tiszteletet.

Sepsi egyrészt sérelmezi, hogy Janisch egy, az SZFE által készített, több személyt ábrázoló fotóból ragadott ki részletet, majd azt a „tovarisi konyec” felirattal látta el.

Ez nem szakmai vita és nem intézményi kritika, hanem tudatosan megalázó, személyre irányuló ábrázolás. A közéleti vitának is vannak határai. A lejárató célú képi manipuláció, az emberi méltóságot és a jó hírnevet sértő ábrázolás nem tartozik ezek közé. Ezért ismételten felszólítom Janisch Attilát a sérelmes tartalom eltávolítására.

– írja, hozzátéve, hogy a rendező bejegyzése nemcsak őt támadja, de „a jelenlegi SZFE oktatóit, hallgatóit és munkatársait is méltatlanul gyalázza. Különösen visszás ez annak fényében, hogy az SZFE-n munkaviszonyban és megbízásos jogviszonyban dolgozó oktatók egynegyede már a modellváltás előtt is az egyetemen dolgozott. Őket is az általa leírt általánosító, sértő minősítések alá vonja.”

Sepsi szerint az SZFE körül az elmúlt években sokféle személyes és politikai agenda épült.

Eközben már azok részéről sem mindig világos, akik folyamatosan az egyetem jelenlegi működését támadják, hogy pontosan mi a céljuk. Ha már deklaráltan nem a 2020 előtti állapot visszaállítása a cél, akkor mi? Az egyetem jelenlegi közösségének folyamatos morális nyomás alatt tartása? A mostani hallgatók, oktatók és munkatársak legitimációjának megkérdőjelezése? Annak fenntartása, hogy az SZFE-ről bármit, bármilyen hangnemben, bármilyen személyeskedő eszközzel ki lehet mondani?

A rektor úgy látja, lehet vitatkozni az SZFE múltjáról és lehet kritikát megfogalmazni az egyetem jelenéről is, de az szerinte nem vita, „ha valaki egy működő, akkreditált, több száz hallgatóval és oktatóval dolgozó egyetemet, valamint annak vezetőit és munkatársait politikai bélyegekkel, személyeskedő sértésekkel és vegytisztán lejárató célú, manipulált képi eszközökkel támadja.”

„Rektorként az én feladatom ennek az intézménynek a vezetése és védelme” – írja Sepsi, hozzátéve, hogy ebbe az is beletartozik, hogy az SZFE közösségét – hallgatókat, oktatókat és munkatársakat – ne hagyja „kollektív gyalázkodás tárgyává tenni”.

A közleményt azzal zárja, hogy a személyeskedésre nem kíván személyeskedéssel válaszolni, „az eredmények ugyanis önmagukban is épp elég makacs dolgok.”

Belső feszültségek

A rektor és az SZFE-t fenntartó alapítványi (Vidnyánszky Attila elnökölte) kuratórium tagjainak távozását nemcsak a Freeszfe-sek vetették fel, de erre szólított fel az egyetem hallgatói önkormányzata is, amely Tarr Zoltánt és Lannert Juditot is arra kérte, hogy állítsák vissza a szakmaiságot és az egyetemi autonómiát.