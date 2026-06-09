Deák Dániel szerint unalmas a jobboldali sajtó

Deák Dániel korábbi megafonos elemző a jövőben önálló tartalomgyártóként működne a digitális térben – ezt az ATV Médiapiac című műsorában, a vele készült interjúban nyilatkozta.

A műsorban Boros Tamás kérdezte Deákot, aki többek között az alábbiakról beszélt:

„a jobboldali sajtó sok szempontból nem izgalmas”, mert mindenhol ugyanaz az üzenet jelenik meg, szerinte például ezért olvassák sokan a vadhajtások.hu-t a jobboldalon – mely oldal többek között Orbán Viktor volt miniszterelnök egyik „igeforrása” is.

volt miniszterelnök egyik „igeforrása” is. Viszont elemzőként úgy véli, Orbán részéről politikai stratégia a fenti mondat: így akarja a jobboldal szélét megtartani.

A Megafon mint brand elfáradt, és a 2026-os kampányra már inkább hátránnyá vált.

Szerinte a TV2-nél zajló személycserék logikája az, hogy egy piacról megélő kereskedelmi csatorna nem engedheti meg magának, hogy egy politikai oldal mellett ennyire nyíltan állást foglaljon.

Ha nincsen közpénz a Megafonban, miért nem transzparensek a támogatói nevek – kérdezte a riporter, mire Deák úgy válaszolt: kifejezetten a politikai és üzleti megtorlástól való félelem miat titkolóztak, nem akarták ennek kitenni a támogatókat.

A Patriótával szívesen együttműködne a jövőben is, egyébként pedig önálló tartalomgyártóként dolgozna a Megafontól való távozása után: a Facebookra és a YouTube-ra gyártana tartalmat, és a megtekintések után járó közvetlen bevételekből, valamint adományokból tervezi fenntartani magát.

Nemrég írtunk arról, hogy távozik a Megafontól Deák Dániel, dacára annak, hogy korábban 430 millió forintos támogatást is kapott tőlük az elemző Facebook-oldala.