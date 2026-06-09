Meg kell-e emelni a dolgozó bérét a gyermekgondozási szabadság után?

Az Adó.hu cikke szerint a munkáltatók számára gyakran okoz bizonytalanságot annak megítélése, hogy mikor kötelesek a gyermekgondozásból visszatérő munkavállaló munkabérét módosítani (azaz emelni), illetve mikor mellőzhető a bérfejlesztés. Ennek oka, hogy bár a Munka Törvénykönyve (MT) ugyan meghatározza a bérkorrekció alapelveit, a szabályok gyakorlati alkalmazása azonban több esetben értelmezési kérdéseket vethet fel, különösen az azonos munkakörben dolgozók bérezésének vizsgálatakor.

Az MT értelmében a munkáltató a fizetés nélküli szabadságok megszűnését követően köteles ajánlatot tenni a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ez igaz a gyermek hároméves koráig a gyermek gondozása céljából kiadott fizetési nélküli szabadság megszűnése esetén is. A bérkorrekciónál a dolgozóval azonos munkakörben dolgozó munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Ha azonban a visszatérő munkavállalóval azonos munkakörben a fizetés nélküli távollét tartama alatt senki nem dolgozott, úgy a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos béremelés mértékét kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy

ha a munkáltatónál van olyan munkavállaló, aki ugyanabban a munkakörben dolgozik, mint a visszatérő dolgozó, akkor csak az ebben a munkakörben megvalósult béremelést kell vizsgálni.

A szabály egyértelmű célja az, hogy annak a munkavállalónak is legyen joga béremelésre, aki fizetés nélküli távolléten volt.

Amennyiben az érintett munkakörben megvalósult béremelés mértéke a fizetés nélküli szabadság időtartam alatt nulla volt, úgy visszatérő munkavállaló munkabérét nem kell emelni még akkor sem, ha egyébként a munkáltatónál, más munkakörökben béremelés történt.

Ha a visszatérő munkavállaló munkakörében nem dolgozott senki, akkor a szervezetben megvalósult átlagos béremelést kell alapul venni.

A portál konkrét példákon keresztül is kibontotta, mikor milyen bérkorrekciót köteles alkalmazni a munkáltató – kattintson.