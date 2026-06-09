Minden idők legerősebb El Niñója jöhet idén

A friss előrejelzések alapján jelentős az esély arra, hogy az idei El Niño a valaha feljegyzett legerősebb meleg fázis lesz – írja a Live Science.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) által közzétett predikció szerint a Csendes-óceán középső egyenlítői régiójának egy kulcsfontosságú területén a tengerfelszín hőmérséklete idén decemberre 3 Celsius-fokkal fog az átlag fölé emelkedni, egyes forgatókönyvek szerint pedig akár 4 Celsius-fok fölé is emelkedhet.

Amennyiben ez beigazolódik, az azt jelenti, hogy az idei El Niño jelentősen erősebb lesz, mint a korábbi, 2015-2016-os és 1997-1998-as rekordok.

Szinte minden forgatókönyv meghaladja a plusz 3 Celsius-fokot, néhány forgatókönyv esetében pedig még a plusz 4 fokot is. A jelenlegi helyzet most a feljegyzett legerősebb El Niño jelenséget vetíti előre

– írta Ben Noll, a Washington Post meteorológusa és globális időjárás-szakírója az X közösségi platformon.

Mi is az az El Niño?

Az El Niño egy nem szabályosan, 2-7 évente ismétlődő természetes éghajlati jelenség. Az elmúlt években „párja”, a La Niña volt megfigyelhető, amely némiképp elnyomta az ember okozta globális felmelegedés következményeit. Az El Niño alapvetően az Egyenlítő mentén, a Csendes-óceán középső és keleti részén jár melegebb tengerfelszíni hőmérsékletekkel, de következményei világszerte kimutathatóak.

Az El Niño erősségétől függően számos hatással járhat, például növelheti a heves esőzések és aszályok kockázatát a világ egyes pontjain. Az El Niño emellett új hőmérsékleti rekordokat eredményezhet, különösen azokon a területeken, ahol az El Niño idején már korábban is átlagon felüli hőmérsékletet tapasztalnak, továbbá a világgazdaságra is súlyos hatással lehet.