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Egy nap alatt három külföldi turistára támadt medve a Transzfogarasi úton

Ervin Horesnyik / Biosphoto via AFP
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 09. 12:10
Ervin Horesnyik / Biosphoto via AFP
Egy portugál házaspár fényképezni, egy fiatal lány pedig etetni szerette volna a nagyvadat – utólag egyik sem bizonyult jó ötletnek.

Három külföldi turistát megsebesített egy medve Romániában, a Transzfogarasi úton – írja a Maszol.

Egy portugál házaspár az autójukból akarta lefényképezni a vadállatot, ehhez megálltak az út szélén és a nő lehúzta az ablakot a felvétel készítéséhez. A medve ekkor támadt rájuk, megsebesítve őket. A sérültek autóval hajtottak a legközelebbi kórházig.

Nem sokkal később, este fél hét körül egy 18 éves, külföldi lány is megsebesült, miután étellel kínálta a medvét. A 18 éves, eszméleténél lévő és együttműködő fiatal nőt a mentősök szállították kórházba.

Romániában gyakoriak a medvetámadások: hétfőn Székelyvarság polgármestere számolt be arról, hogy futva menekült egy medve elől. Miután az állat egy gazda telkére is betört, kilőtték. Májusban rövid időn belül két medvetámadás is történt egy erdélyi településen, szombat kora reggel pedig egy Szeben megyei férfival végzett medve.

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