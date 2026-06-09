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A Flick-éra után már megvan a Barcelona kiválasztottja

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick hugs Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal as he is substituted due to an injury during the Spanish league football match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Camp Nou stadium in Barcelona on April 22 , 2026. Spain's Lamine Yamal has picked up a hamstring injury, but is expected to be fit for the upcoming World Cup, his club Barcelona announced on April 23, 2026.
Josep LAGO / AFP
Hansi Flick szerződése 2028-ban járt le, de van egyéves opciója is
24.hu
2026. 06. 09. 03:33
Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick hugs Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal as he is substituted due to an injury during the Spanish league football match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Camp Nou stadium in Barcelona on April 22 , 2026. Spain's Lamine Yamal has picked up a hamstring injury, but is expected to be fit for the upcoming World Cup, his club Barcelona announced on April 23, 2026.
Josep LAGO / AFP
Hansi Flick szerződése 2028-ban járt le, de van egyéves opciója is
Cesc Fabregas az első számú jelölt Hansi Flick helyére, ha a német szakember úgy dönt, hogy befejezi a Barcelonánál töltött időszakát. A Catalunya Rádió „Barca Reservat” podcastja szerint a Como menedzsere élvezi katalán klub teljes támogatását, ha eljön az ideje.

Az AS szerint a vezetők már felvették a kapcsolatot a korábbi Barcelona-játékossal, és nyitva tartják a kaput 2028-ban, amikor Flick szerződése lejár. Igaz, a német szakember megállapodása tartalmaz egy további egyéves opciót, ha a célkitűzések teljesülnek.

Mindenesetre a klub azt javasolta Fabregasnak, hogy minden jövőbeni megállapodása tartalmazzon egy záradékot, amely lehetővé teszi számára, hogy visszatérjen az FC Barcelonához.

A lap úgy tudja, sokáig Luis Enrique is képben volt, hiszen kivételes szezont produkált a PSG-nél, ahol ismét megnyerte a Bajnokok Ligáját. A párizsi klubnál keresett hatalmas fizetésén kívül – a Barcelona meg sem közelíti ezeket az összegeket – a visszatérését leginkább az hiúsíthatja meg, hogy számára az öltöző szent és sérthetetlen, kizár minden külső beavatkozást, és rendkívül elszigetelt környezetet teremt a csapat számára.

Ez pedig azt jelentené, hogy Joan Laporta elnök legfőbb bizalmasa, tanácsadója és korábbi sógora, Alejandro Echevarría is kiszorulna a döntési körből,

márpedig a spanyol média és a klub korábbi edzői szerint ő az egyik legnagyobb hatalmú figura a háttérben.

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