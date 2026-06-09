A Flick-éra után már megvan a Barcelona kiválasztottja

Az AS szerint a vezetők már felvették a kapcsolatot a korábbi Barcelona-játékossal, és nyitva tartják a kaput 2028-ban, amikor Flick szerződése lejár. Igaz, a német szakember megállapodása tartalmaz egy további egyéves opciót, ha a célkitűzések teljesülnek.

Mindenesetre a klub azt javasolta Fabregasnak, hogy minden jövőbeni megállapodása tartalmazzon egy záradékot, amely lehetővé teszi számára, hogy visszatérjen az FC Barcelonához.

A lap úgy tudja, sokáig Luis Enrique is képben volt, hiszen kivételes szezont produkált a PSG-nél, ahol ismét megnyerte a Bajnokok Ligáját. A párizsi klubnál keresett hatalmas fizetésén kívül – a Barcelona meg sem közelíti ezeket az összegeket – a visszatérését leginkább az hiúsíthatja meg, hogy számára az öltöző szent és sérthetetlen, kizár minden külső beavatkozást, és rendkívül elszigetelt környezetet teremt a csapat számára.

Ez pedig azt jelentené, hogy Joan Laporta elnök legfőbb bizalmasa, tanácsadója és korábbi sógora, Alejandro Echevarría is kiszorulna a döntési körből,

márpedig a spanyol média és a klub korábbi edzői szerint ő az egyik legnagyobb hatalmú figura a háttérben.