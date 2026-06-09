Vébézz velünk: sűrű élő Ziccerekkel, tárcákkal és tippjátékunkkal várunk!

Magyarország egyik legnépszerűbb focis podcastja, a Ziccer készítői már alig várják, hogy az éjszakai meccseknek hála úgy is összeszedjenek egy masszív jetlaget, hogy közben nem hagyják el Budapestet. A Kele Jánossal és vendégeivel jelentkező műsor 25 reggelen jelentkezik a torna alatt a megszokott platformokon, majd természetesen egész nap visszanézhető és -hallgatható. A 24.hu Instagram-felületein futó minisorozatban, a Meccshatározóban szintén Kele János ad gyors eligazítást előbb az egzotikusabb csoportmeccsek, majd a kieséses szakasz legizgalmasabb mérkőzései előtt.

Kimaradt ziccerek címmel tárcasorozatunk is indul, komoly névparádéval, hogy legyen mit olvasni a szünetben, hiszen a futball: kultúra. Beck Zoli és Szabó Benedek, Máté Gábor és Rudolf Péter, Cserna-Szabó András és Fehér Renátó, Kiss Tibor Noé és Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre és Darvasi László, Csepelyi Adrienn és Hajdú Balázs, valamint Bíró Zsombor Aurél, Egressy Zoltán, Gazdag József, Mélyi József és Tamás Rita csatlakoznak három hazai nevelésű szerzőhöz: Jankovics Mártonhoz, Nagy Józsefhez és Pető Péterhez. A tárcákat egészében a 24 Extra előfizetői olvashatják majd.

És elindult tippjátékunk is, ahol az értékes főnyereményekért érdemes a torna kezdete előtt leadni a fő tippeket: a nemzeti toplista mellett nyilvános és zárt (baráti, munkahelyi stb.) csoportokban is lehet vetélkedni a legpontosabb szurkoló címéért.