Foci-vb: napokkal a torna előtt visszavonták az irániaknak kiosztott jegyeket

Az Iráni Labdarúgó Szövetség (FFIRI) közlése szerint a világbajnokság kezdete előtt visszavonták azokat a jegyeket, amiket a szervezet kapott, írja a Reuters. Minden résztvevő szövetség rendelkezésére bocsátják a belépők 8 százalékát a mérkőzéseiken, amelyet a saját kritériumaik szerint oszthatnak szét.

„Számos iráni futballszurkoló már megtette a mérkőzésekre való kilátogatáshoz szükséges intézkedéseket.

Az iráni szurkolók megfosztása a jogszerűen és hivatalosan nekik juttatott jegyektől ellentétes a nemzetközi versenyek szellemiségével és a résztvevő országok közötti egyenlőség elvével.

Ez a fejlemény komoly kérdéseket vet fel a politikai szempontok beavatkozásával kapcsolatban a világ legnagyobb labdarúgó-eseményének szervezésébe” – áll az irániak közleményében.

Az FFIRI azt nem közölte, hogy ki hozta meg a döntést a jegyek visszavonásáról, de a FIFA-t sürgeti, hogy oldja meg a helyzetet. A Reuters kereste a nemzetközi szövetséget, amely viszont még nem reagált.

Az iráni labdarúgó-válogatott szereplése a világbajnokságon azóta veszélyben van, hogy február óta harcban áll egymással Irán és az USA. A csapat, bár kérte, hogy a mérkőzéseit tegyék át Mexikóba, ez végül nem valósult meg, csak az irániak bázisa lesz Tijuanában.

Az iráni játékosok mindössze tíz nappal a torna kezdete előtt kapták meg a vízumaikat, ugyanakkor több stábtag nem léphet az Egyesült Államok területére, és a legfrissebb állás szerint az irániak csak a meccsnapokon utazhatnának be az országba. Irán magyar idő szerint kedd hajnalban kezd majd Új-Zéland ellen, aztán Belgiummal és Egyiptommal játszik még a csoportkörben.