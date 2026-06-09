Végignézte az ajtóból egy nyolcéves kislány, hogy halálra verték édesanyját, majd felhívta a gyilkost

Biliárd dákóval verte agyon a húgát egy 44 éves férfi Ecsegen. Az áldozat nyolcéves kislánya az ajtóból nézte végig azt, hogy a nagybátyja végez az édesanyjával. A Nógrád Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé a saját testvérét meggyilkoló férfit.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi már régóta haragban volt a lánytestvéréve, mivel azt szerette volna, ha a nő elköltözik a házukból. Testvérek gyakran veszekedtek, és többször is szeszes italokat fogyasztottak. A férfi a cirkuszok során többször is azt hangoztatta, hogy megöli a húgát, akit kétszer is megvert. Az ominózus délután ismét összevesztek, majd a nő kiült cigarettázni egy székre a teraszon.

Az ittas férfi ekkor egy biliárd dákóval többször is fejbe vágta a testvérét. Ezt látta az áldozat ajtóban álló nyolcéves kislánya is. A 44 éves elkövető a tette után felhívta a testvére kislányának az apját, hogy gondoskodjon a gyermekről. A kislány délután telefonon felhívta a gyilkost, hogy meghalt az anyukája. Miután a férfi meggyőződött a húga haláláról, telefonon értesítette a segélyhívóközpontot.

Az emberölés bűntettével gyanúsított férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését az elfogása után, és azt mondta, hogy nem volt jó viszonyban a testvérével és folyamatos konfliktusok voltak közöttük az együttélés során. Elmondta, hogy a húga elment otthonról valahova, és csak hajnalban ért haza. Állítása szerint azon vesztek össze pár órával később, hogy a testvére számon kérte őt, hogy miért zárta be a kaput.

A főügyészség 10 év börtönbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kért az emberölés bűntettével vádolt férfira előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy kötelezzék őt a több mint másfél millió forintos bűnügyi költség megfizetésére is.

Korábban egy férfi az édesapját gyilkolta meg a településen.