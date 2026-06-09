Ezért lett öngyilkos Róma császára

A Római Birodalom talán leghírhedtebb császára, Nero édesanyja, Agrippina cselszövései és gyilkosságai – a regnáló császárt, Claudiust is megmérgeztette – jutott trónra Kr.u. 54-ben, mindössze 17 éves korában. Pontosabban kiskorúságára tekintettel Agrippina, valamint a nevelője, Seneca, és hadi oktatója, Burrus ragadta magához a hatalmat. Nero azonban hamar függetlenítette magát, meggyilkoltatta kényszerből elvett feleségét, majd édesanyját és Burrust, Seneca pedig visszavonult. Uralkodásának első évei nyugalomban és békében teltek, a császár 64-ben változott meg azt követően, hogy fény derült egy számos szenátor és udvari tisztviselő részvételével szervezett összeesküvésre – írja a Rubicon.hu.

A köztudatban élő őrült császár képét innentől, uralkodásának utolsó négy éve alapján mintázták meg a történetírók. Állítólag dührohamában hasba rúgta terhes feleségét, Sabina Poppaeát, és mivel a költők dicsőségére vágyott, rendre a plebs előtt szavalt. A források alapján ő maga gyújtatta fel Rómát, hogy ihletet nyerjen a lángoló város képéből, majd a romokon fényűző palotát emeltetett, miközben a társadalmi feszültségeket keresztényüldözésekkel igyekezett csökkenteni. Mind gyakrabban küldte halálba a számára kellemetlenné váló embereket, azt írják, a tehetséges hadvezért, későbbi császárt, Vespasianust is meg akarta gyilkoltatni, mert elaludt egyik felolvasásán. Görögországban költőként ünnepeltette magát, majd indult az olimpián és egyedüli indulóként megnyerte a kocsiversenyt. A mind narcisztikusabbá és erőszakosabbá váló császár ellen számos lázadás szerveződött a birodalom provinciáiban, és helyzete a fővárosban is megingott: 68. június 8-án palotaforradalom robbant ki Nero ellen, és a szenátus anyagyilkosság vádjával halálra ítélte.

A császár támogatók nélkül maradt, ezért előbb menekülőre fogta, majd másnap, a megaláztatást elkerülendő másnap öngyilkosságot követett el: a kardjába dőlt.

Cassius Dio történetíró szerint utoljára így kiáltott fel: „Mekkora művész vész oda velem!” Nero halála után a véres zsarnok tipikus alakja lett, akit a keresztény szerzők – vérengzése miatt – sokszor magával az Antikrisztussal azonosították.

További érdekes cikkeink a közelmúltból:

Változik az időjárás: lehűlés közeleg, mutatjuk, mikor és mire számíthat

Ezért képes évszázadokig verni a grönlandi cápa szíve

Azt kérik, senki ne közelítse meg a tihanyi Belső-tavat

Kivégezték a magyar focistát, a halálát agyvérzésnek hazudták

„Az El Niño már a küszöbön van” – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet

„Siessetek, gyorsan!” – Így hívta sorsdöntő csatára a magyarokat a király

„A divatdiéták kifejezetten ronthatják a terhesség esélyeit” – ezek a legfontosabb életmódbeli változtatások gyermekvállalás előtt