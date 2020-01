Így működik a Samsung következő generációs, elsőre furcsának ható tévéje

A Samsung január 5-én, a Las Vegas-i CES kütyüexpó hivatalos nyitánya előtt kép nappal mutatta be a legújabb okostévéit, többek között az idei csúcsmodelljüket, a lenyűgöző, 8K-s megjelenítésre képes Q950 modellt, illetve a The Sero nevű terméket, ami már egy új generációs, a megváltozott tartalomfogyasztási szokások figyelembevételével tervezett készülék.

A speciális tévé különlegessége, hogy bármikor válthatunk a függőleges és vízszintes nézett között, pont úgy, ahogy egy okostelefonnal vagy tablettel tesszük, mikor a képernyőt az általunk fogyasztott tartalom formátumához igazítjuk. A The Sero lényegében pont erre van kitalálva: a kijelzőhöz egyetlen érintéssel csatlakoztatjuk a kezünkben lévő mobileszközünket, és a telefon/táblagép képét hatalmas méretben, a megfelelő formában láthatjuk viszont a tévén, ami automatikusan felismeri, hogy tartjuk a kisebbik kütyüt.

A vasárnapi bemutató során a színpadán valamilyen probléma miatt az előadóknak ezt nem sikerült megmutatni, a kiállítótérben pedig a tömeg miatt nem jutottunk közel a készülékhez, de a CES kütyüexpó megnyitóját követően, a Samsung standján végre sikerült élőben, közvetlen közelről megfigyelni (és rögzíteni) a The Sero működését, ami pont úgy zajlik, ahogy azt a gyártó ígéri.

A telefont elfordítva a tévé is elfordul, és pont úgy látjuk viszont a választott tartalmat, mint a mobilunkon, csak hatalmas méretben: a készülék kijelzője 43 hüvelykes és maximum 4K megjelenítésére képes. És nemcsak az Instagramot, a SnapChatet, a YouTube-ot vagy a TikTokot kezelhetjük így, de minden mást is, akár a telefon menüjét is nézegethetjük, sőt a mobiljátékokat is játszhatjuk a méretes kijelzőn.

Sokaknak mindez persze elég értelmetlennek tűnhet,

de az kétségtelen, hogy napjainkban rengeteg vertikális tartalom készül a különböző alkalmazásokban, amiket a tévére kivetítve eddig csak úgy lehetett megtekinteni, hogy a kijelző nagy részét felesleges feketeség borította. Ennek most vége, és a Z és Y generáció tagjai – merthogy ez a tévé egyértelműen az ő igényeiket igyekszik kielégíteni – már nincsenek arra kényszerítve, hogy csak a mobileszközeiken fogyasszák a kedvenc tartalmaikat, megtehetik a The Sero okostévén is, ami a mobil félretéve természetesen ugyanúgy használható vízszintes módban, mint bármelyik hagyományos televízió.

