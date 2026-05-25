Magyar Péter: A kormány megnyitja a Karmelitát a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek előtt

Hamarosan újraindul a közlekedés Kelenföldön, miután a délután lángra kapott egy Franciaországból lízingelt mozdony, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott hétfő esti interjújában. A Katasztrófavédelemnek szerinte mérlegelnie kéne, mit okoz, ha több tízezer ember áll és vár órákat 30 fokban az állomásokon, miközben egy órák óta eloltott mozdony miatt áll a forgalom, de nem akar beleszólni a munkájukba. „Próbáljuk működtetni a teljesen széteső közszolgáltatásokat” – mondta Magyar.

Az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban elmondta, hogy kevés az idő, augusztus végéig kellene döntésre jutni. Ha addig csak a 400 pontból, egyről nem sikerül megállapodni, lőttek az egésznek. Főleg a projektekről tárgyalnak Brüsszelben: a kormány célja, hogy minél több hasznos, jövőben megvalósuló projektre szerezzenek megvalósulást: ennek keretében új HÉV-eket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanák, kkv-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék.

Csütörtökön nem csak az Európai Bizottság elnökével, hanem a NATO-főtitkárral és a belga miniszterelnökkel is találkozni fog.

Az uniós források miatt is fontos, hogy a köztársasági elnök elhagyja a hivatalát, mert alkotmányossági kifogást emelhet a törvényjavaslatokkal szemben, késleltetheti a folyamatot és bukhatjuk a pénzt. „Elkezdhet jogászkodni” – mondta Magyar Sulyok Tamásról, akinek május végéig adott időt a lemondásra. Magyar elmondta, hogy a Tisza közvélemény-kutatása szerint az emberek több mint 70 százaléka azt várja el Sulyoktól, hogy lemondjon. A kormányfő szerint Sulyok is elmondta neki négyszemközt, hogy kétharmados felhatalmazással minden további nélkül el tudják távolítani.

Nincs a fejében köztársasági elnök jelölt

Megismételte, hogy nem árultak zsákbamacskát: előre elmondták, hogy a rendszerváltás jegyében az Orbán-bábokat le fogják váltani. Attól nem tart, hogy jogállami aggályok merülnének fel, hiszen alkotmányozó többségük van, erre adtak a magyar emberek felhatalmazást: az feladatuk, hogy a múlt megismerése után elkezdjék az építkezést. Ezzel együtt az Alaptörvény jelentős módosítását nem úgy fogják levezényelni, mint a Fidesz: azt társadalmi egyeztetés és szakmai konzultáció fogja megelőzni, ami nem egy-két hetes folyamat.

Átfogó alkotmányos reformot, például a közvetlen elnökválasztás bevezetését így Sulyok leváltása után nem vezetnék be egyből: egy átmeneti időszakra mindenképp a parlament választana elnököt, de még egyelőre nincs jelöltjük a pozícióra. Azt megígérte, hogy nem pártpolitikust fognak jelölni.

Magyar szerint a magyar emberek azt láthatják, hogy a kormány a helyén van: a napi szintű operatív feladatokat elvégzik, építik a kapcsolatokat a külföldi partnerekkel. Ez a hét is hosszú lett: a brüsszeli út előtt lesz országgyűlés, kormányülés, majd BL-döntő Budapesten. Vasárnap gyereknap lesz: Magyar elmondta, hogy megnyitják a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek előtt a Karmelitát.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a Fidesz annyira megerősödik, hogy négy év múlva ők nyernek, Magyar elmondta, hogy ebben a struktúrában ez a bűnszervezet nem maradhat fent. A miniszterelnök hivatali idejének két ciklusban történő maximálását a rendszerváltás óta számolják azért, hogy mert akkor állt újra a magyar alkotmányos rend.

Nem tudom, mi vele a probléma, az alkotmányosság próbáját mindenképp kiállja

– mondta Magyar, aki szerint amúgy sincs reális esélye a visszatérésre annak az Orbán Viktornak, aki a minap épp Orbán Anita külügyminisztert gyalázta. Szerinte a néhai polgári oldalon sokan szomorúan nézik azt, hogy „az MSZMP végnapjait idéző állapotba” lavírozta Orbán ezt a közösséget.

Magyar szerint a megmaradt 15-16 százaléknyi fideszesnek sem elfogadható az a stílust, amit az Orbán által igeforrásnak nevezett Vadhajtások képvisel, de nem gondolja, hogy elődje olvasná a félnáci orgánumot.

Jobban meg kéne válogatni a tanácsadóit, akik ezt a szájába adták.

Magyar elmondta, hogy soha nem volt annyi nő és roma képviselője egyetlen pártnak sem, mint a Tiszának, de náluk nem kvóták vannak, hanem rátermettségi alapon választják ki az embereiket. Egyetlen cigány származású államtitkára sincs a kormánynak, de Magyar szerint valaki vagy vállalja a származását, vagy nem, így ezt a széles nyilvánosság nem is tudhatja. Ezzel együtt kiemelte, hogy soha korábban nem volt roma alelnöke a parlamentnek.

Mosolyog, amikor azt hallja, nem kormányoznak

A miniszterelnök beszélt arról, hogy egy-másfél hónapig tart, mire átmegy egy jogszabály a parlamenten: elmúltak azok az idők, amikor a miniszterelnök rendeletekkel kormányzott. Épp ezért rövidesen be kell nyújtani a Nemzeti Vagyonvédelmi- és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, hogy nyár végére megkezdhesse a munkát. Rengeteg jogszabályt készít elő a kormány: a holnapi ülésen

felülvizsgálják a KLIKK-et, a tankerületeket, tárgyalnak az iskolaigazgatók jogköreinek bővítéseiről, az oktatásban a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjog visszaadásáról,

újraszabályozzák az akkumulátoripart, felülvizsgálják a MOHU koncessziót, fakitermelési moratóriumot vezetnek be,

valamint transzparensé teszik a magántőkealapokat, illetve felülvizsgálják a kaszinókoncessziót.

Ezért szokott mosolyogni Magyar, amikor azt hallja, hogy nem zajlik kormányzás.

Magyar azt mondta, szokott üzenetet kap oligarcháktól, de nem szokott válaszolni rájuk.

Nem tudom, mit akarnak az oligarchák, én számtalan üzenetet kapok, ezekre soha nem válaszolok. Úgyhogy azt tudom üzenni, hogy felesleges 30 forintot kidobni sms-re, nem is olvasom el őket. Fel sem merül, hogy bárki is kiegyezzen bárkivel

– mondta, hozzátéve: „Tudjuk, hogy mire kaptunk óriási felhatalmazást és ez milyen felelősséggel jár a magyar emberek felé”.

Fábián Tamás felidézte, hogy a rendőrség túlárazott szerződéseket is vizsgál Balásy Gyula cégeinél, ennek nyomán felmerült a kérdés, hogy Rogán Antalnak is lehet-e izgulnivalója.

Rogán Antalnak szerintem nagyon sok minden miatt lehet izgulnivalója

– válaszolta Magyar, aki szerint az átvétel-átadáskor is látszott, hogy „ezek bűnözők, ezek maffiózók”.

A kegyelmi ügy kapcsán parlamenti vizsgálóbizottság fog felállni, ahol Novák Katalin bukott köztársasági elnök is meg fog jelenni.

Melléthei-Barna visszalépésével is példát mutatnak

Felmerült kérdésként, hogy Melléthei-Barna Márton minek a hatására lépett vissza az igazságügyminiszter-jelöltségtől. Melléthei-Barna Magyar Pétert hívta fel a bejelentése utáni napokban, hogy mérlegelve a reakciókat és a felelősségét visszalépne, hogy ne ártson a rendszerváltás ügyének. Magyar 50-50 százalékosnak látta a kérdést, mindkét döntés mellett szóltak ugyanis érvek, Melléthei-Barna végül arra jutott, hogy csinál mást. Magyar szerint ez is példamutatás, hogy annak ellenére, hogy van egy jelölt, akit az egész közösség és jogásztársadalom alkalmasnak tart, aki „a legjobban végezte volna ezt a munkát, mégis azt mondja, hogy félreáll, nem ragaszkodik a székéhez, nem keres kifogásokat”.

Szó esett a Tisza korábbi kampányfőnökéről, Tóth Péterről is, aki a háttérbe húzódásáról szóló kezdeti hírek után elvállalta a nemzetbiztonsági főtanácsadói pozíciót. Magyar elmondta, hogy Tóthnak nincs alá-fölérendeltségi viszonya a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterekkel, hanem koordináló, elemző szerepe van.

Arra sokszor volt példa sajnos már 90 után is, hogy a titkosszolgálatok versenyeznek, konkurálnak egymással, néha információkat tartanak vissza

– mondta Magyar, hozzátéve, hogy az Orbán-kormányok alatt borzasztó struktúra alakult ki, de szerinte nem kérdés, hogy szükség van egy ilyen koordináló szerepkörre a titkosszolgálatok esetében, hogy valaki tudja a miniszterelnököt azonnal informálni, ha sorsdöntő ügyekben erre van szükség.

Kivizsgálják az orosz beavatkozást

A választási kampányban való orosz beavatkozásokról azt nyilatkozta Magyar, hogy még nem derült ki ennek a pontos mértéke, de szerinte mindenképpen ki kell vizsgálni ezt az ügyet, ahogy a szolgálatok helyzetét is. Mert vannak arról információk, hogy a szolgálatokat megviselte a kézivezérlés, ami zajlott, és nincsenek jó állapotban. „Rengeteg jó szakembert elüldöztek” – mondta a miniszterelnök, kifejezve reményét, hogy sikerül őket visszacsábítani. Szerinte az orosz beavatkozás ügyét azért is fontos kivizsgálni, mert a szövetséges országok bizalmának visszaállításához és megerősítéséhez is fontos kimutatni, hogy a magyar szolgálatok mentesek az orosz befolyástól.

Magyar Péter teljesen természetesnek tartja, hogy miniszterelnökként is fog nagyobb interjúkat adni.

Én csak független szerkesztőségekbe fogok elmenni, mert nem szeretem az alákérdezést

– mondta, hozzátéve, hogy nem szeretné, ha ráunnának az emberek, de amíg van az ilyen megszólalásokra igény, addig ő igyekszik majd időt teremteni az ilyen interjúkra. Fontosnak tartja a múlt héten lezajlott lengyelországi és ausztriai útját, illletve a június végére tervezett V4-miniszterelnöki csúcsot is.