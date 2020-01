Itt a gép, ami végre elvégezheti helyettünk a felmosást

Vannak dolgok, amik a legtöbbünk számára elkerülhetetlenek a mindennapok során, és ide tartozik a takarítás is. A technológia fejlődése persze sokat segített ezen a fronton az elmúlt években, hiszen a mosogatógépek egyre elterjedtebbek, ahogy a robotporszívók is – ezek ráadásul generációról generációra egyre jobban teljesítenek. A portörlés és a felmosás feladatát ugyanakkor még mindig nem vették át tőlünk a gépek. Utóbbira persze már voltak próbálkozások egyes robotporszívók esetében, de a tapasztalataink alapján ezek a megoldások inkább csak maszatoltak rendes takarítás helyett.

Könnyen lehet ugyanakkor, hogy végre jön a valóban használható felmosógépek korszaka, hiszen a las vegasi CES kütyüexpó keretében az LG előállt a CordZero ThinQ Robotic Mop nevű eszközzel, ami a gyártó ígérete szerint tényleg leveszi a vállunkról a felmosás terhét. A gép a két elülső kamerájával képes pontosan feltérképezni környezetét, így elkerüli az ütközést a bútorokkal és a háziállatokkal, miközben

a dupla forgófejes felmosási megoldással tisztítja a padlót.

Az automata vízadagoló rendszernek köszönhetően ezek a gyorsan forgó felmosópárnák mindig csak annyi vizet szívnak magukba, amennyi a takarításhoz éppen szükséges, így a gép – elméletben – nem hagy nedves foltokat maga után a padlón. Emellett az eltérő típusú padlóburkolatok megtisztítása előtt az is kiválasztható, hogy növelni, csökkenteni, vagy leállítani akarjuk a vízáramlást a készülékben.

Ha valaki szkeptikus, abban nincs semmi meglepő, és az LG gondolt azokra is, akik nem bíznák a felmosást egy gépre. Nekik készült a cserélhető fejű CordZero ThinQ A9, ami könnyedén alakítható porszívóból felmosóvá, majd vissza. A készülék szívóerejéért egy intelligens inverteres motor felel, aminek hála a porszívófej képes eltávolítani a port még a textíliákból is, és a motor a felmosófej használatakor is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a makacsabb kosz is eltűnjön a padlóról. A Power Drive Mop funkciót biztosító alkatrészek ráadásul külön is megvásárolhatók a korábbi A9 porszívókhoz.

A hagyományos fej ezen az A9 porszívón is kicserélhető felmosófejre.

A robotmániásoknak pedig az LG készült egy extra funkcióval is, hiszen a CordZeroThinQ R9 robotporszívó tulajdonosai a most bemutatott robotfelmosót a wifi hálózaton keresztül összekapcsolhatják: amint az R9 befejezi a porszívózást, értesíti a CordZero ThinQ robotfelmosót arról, hogy a ház mely területei igényelnek felmosást.