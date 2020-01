Itt az imádnivaló robot asszisztens, amit simán elfogadnánk otthonra

A Samsung január 6-án, az idei CES egyik nyitóbeszédében rántotta le a leplet az egyik legújabb fejlesztéséről, a Ballie nevű, önjáró robotról, amiről nekünk azonnal a Star Wars-filmek egyik legmenőbb droidja, BB-8 jutott az eszünkbe. A baseball-labda méretű és formájú szerkezetről a hétfő esti eseményen olyan sok dolog nem derült ki, de a dél-koreai vállalat nemcsak elhozta a Las Vegas-i kütyüexpóra az apró robotot, de ki is állította a standján, ahol egy előadás keretében számos érdekes részletre fény derült.

Igazi robotasszisztens

Mi is tulajdonképpen Ballie? Lényegében egy multifunkciós eszköz, amibe a Samsung belezsúfolta több, már létező technológiát. A több színben is elérhető apró robot első körben egy önjáró digitális asszisztens, ami ellentétben a Google Home-termékekkel vagy az Amazon Alexa hangszórókkal, nem a polcon pihenve várja, hogy hangparancsokat intézzünk hozzá, hanem követ minket a lakásban (legalábbis ha szeretnénk), esetleg hozzánk gurul, ha hívjuk, és azonnal reagál a hangunkra.

Kérhetjük, hogy indítsa el a kedvenc zenénket, jó eséllyel kérdéseket is intézhetünk hozzá, és a kis kütyü emlékeztet a napi teendőinkre, például arra, hogy locsoljuk meg a virágokat.

Ballie viszont nem csupán ebben hasonlít a Google Asszisztensre, az Amazon Alexára vagy az Apple-féle Sirire, hiszen a már piacon lévő társaihoz képest ez a szerkezet is kommunikálni más okoseszközökkel. A bemutató alapján az nem világos, hogy ez működik-e minden meglévő kütyünkkel, vagy csak a Sasmung saját eszközeivel, de a kis robot jelezheti nekünk, ha a háziállatunk összekoszolja a lakást, mi pedig megkérhetjük, hogy utasítsa az erre a feladatra vásárolt gépeinket, hogy végezzék el a dolgukat.

Ballie jelzésére a robotporszívó feltakaríthatja a piszkot, az önjáró légtisztító pedig a megfelelő helyiségbe mozogva megszüntetheti a kellemetlen szagokat. Erre példát ugyan nem láttunk, de simán elképzelhető, hogy képes lesz kezelni az otthoni okosvilágítást is, ami olyan hasznos funkciókat eredményezhet, mint az, hogy a robot lekapcsolja az égve hagyott izzót, miután érzékeli, hogy elhagytuk a lakást.

A gömb alakú robot emellé fel van szerelve különböző szenzorokkal és minimum egy kamerával, amit nemcsak arra használ, hogy közlekedni és követni tudja a tulajdonosát, de ennek hála akár az otthonunkat figyelő biztonsági berendezésként is funkcionálhat, akár az életünk egyes pillanatai is megörökíthetők vele, sőt a kis szerkezet promóvideója szerint Ballie még abban is a segítségünkre lehet, hogy edzés közben a hátunk mögül mutassa meg, megfelelően végezzük-e a különböző gyakorlatainkat.

Kérdőjelek

Az egyelőre ugyan nem világos, hogy a kis eszköz kapcsolódik-e az internetre, és ha igen, akkor a Samsung miképp védi meg a felhasználókat attól, hogy illetéktelenek a roboton keresztül furakodjanak be az életünkbe és jussanak hozzá kényes információkhoz, de remélhetőleg a cég mindent megtesz azért, hogy biztonságban legyen a magánéletünk. Kérdéses továbbá az is, hogy a robot milyen szolgáltatásokkal és kütyükkel lesz kompatibilis a megjelenésekor, vagy azt követően – a leginkább ettől függ,

hogy mennyire lesz vonzó a végfelhasználók számára.

A robot ugyanis nem csupán egy koncepció, hanem egy kész termék, ami kereskedelmi forgalomba bocsátanak, de a Samsung egyelőre se megjelenési dátumot, se árat nem közölt, és azt sem lehet még tudni, hogy az imádnivaló kis szerkezet mely piacokon lesz elérhető.

Kérdések tehát még bőven akadnak Ballie-val kapcsolatban, de a koncepció ettől függetlenül is érdekes, azoknak legalábbis mindenképp, akik már most is használnak valamilyen digitális asszisztenst, és nem idegenkednek attól, hogy egy újabb verzió már mindenhova kövesse őket a lakásban.

