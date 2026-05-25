Elmondta egy állatorvos, milyen hatással lehet a háziállatokra az azbeszt

Az azbeszt nemcsak az emberekre jelent kockázatot, hanem a kutyák és macskák szervezetében is komoly, akár visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, írja a zaol.hu.

Dr. Matyovszky Balázs zalaegerszegi állatorvos a lap megkeresésére arról beszélt, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék pora belélegezve ugyanúgy irritálja az állatok légútjait, mint az emberekét, csak éppen sokszor észrevétlenül, hosszú éveken át.

Mint fogalmazott, az azbeszt hatása alattomos, mert nem egyik napról a másikra okoz betegséget. A belélegzett por apró részecskéi folyamatosan irritálják a légutakat, ami idővel gyulladásos folyamatokhoz, súlyosabb esetben akár daganatos elváltozásokhoz vezethet az állatorvos szerint.

A kutyák és macskák testfelépítése miatt sokkal közvetlenebbül érintkeznek a felverődő porral. Mivel alacsonyabban helyezkednek el, légutaikhoz közelebb jutnak az azbeszt részecskéi, így gyorsabban és nagyobb mennyiségben lélegezhetik be azokat

– mondta Dr. Matyovszky Balázs.

A szakértők szerint az azbeszt okozta megbetegedések kialakulása akár évtizedekig is eltarthat. Bár az állatok többsége rövidebb ideig él, mint az emberek, a veszély ettől még nem elhanyagolható. A szervezetben elinduló folyamatok ugyanazok, csak sokszor rejtve maradnak.

A gazdik számára az első figyelmeztető jel a tartós, intenzív köhögés lehet. Emellett nehezített légzés, rohamokban jelentkező köhögés, sőt asztmaszerű tünetek is megjelenhetnek. Az, hogy az azbeszt milyen mértékű problémát okoz, attól is függ, a tüdő mely részét érinti. Az állatorvos szerint a kisebb hörgők esetében a szűkület súlyosabb lehet, ami tovább rontja a légzést és fokozza a tüneteket. Ez még kis mennyiségű por esetén is komoly következményekkel járhat.