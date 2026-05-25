Meglepetés: megvan, ki ülhet Hornyák Zsolt helyére a felcsúti kispadon

2026. 05. 25. 13:16
Sajtóértesülések szerint valóban távozik a Puskás Akadémia edzője, Hornyák Zsolt, akinek utódját Babó Levente személyében belülről nevezi ki a klub.

Babó Levente jelenleg a klub második csapatát, az NB III-as csoportjában negyedik helyen végzett Puskás Akadémia II-t irányítja, ugyanakkor a hazai futballközegben elsősorban korosztályos válogatott edzőként ismert: az elmúlt években az U18-as, az U19-es és az U20-as magyar válogatott vezetőjeként is dolgozott az MLSZ-nél, írta a Csakfoci.

A portál szerint a döntés már megszületett a klubnál, csupán a hivatalos bejelentés várat magára.

A fiatal szakember az előző idényben a Puskás Akadémia II-t NB III-as története egyik legjobb eredményéhez, a 4. helyhez segítette.

A legjobb U19-es játékosokból összeállított Ifjúsági Liga-csapat pedig egymást követő második évben is megérte a tavaszt az európai kupaporondon, ahol a 32-es főtáblán a portugál Sporting ellen esett ki.

Az 53 éves Hornyák Zsolt 2019 óta dolgozik a klubnál, irányításával a Puskás Akadémia kétszer volt ezüstérmes és háromszor bronzérmes az NB I-ben. A nemrég véget ért idényben a 6. helyen zárt csapatával.

A kormányváltás óta több olyan hír is napvilágot látott, miszerint jelentősen átalakulhat a felcsúti keret, és olvasni lehetett arról is, hogy Hornyák neve felmerült a szlovák élvonalbeli Slovan Bratislavánál is.

A szakember az M4 Sportnak azt mondta, az ember megszokja, amikor ennyi mindent beszélnek róla.

A táskám el van készítve mindig, ha netán kirúgnának, vagy ha jobb csapat keresne meg

– nyilatkozta.

