luiz inacio lula da silvabrazília
Nagyvilág

Bőrrákja van a brazil elnöknek

AFP
admin Papp Atilla
2026. 05. 25. 18:08
Sugárkezelést kap.

Korai stádiumban lévő bőrrák miatt kap sugárkezelést Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök – közölték hétfőn a brazil államfő hivatala és orvos.

A 80 éves baloldali politikust kezelő Sirio-Libanes kórház orvosai arról számoltak be, hogy óvintézkedésként sugárterápiának vetik alá az elnököt, akinél egy bőrelváltozást távolítottak el.

„Egy április 24-én történt bazálsejtes elváltozás eltávolítását követően kiegészítő kezelésként a fejbőrön felületes sugárterápiáról született döntés” – közölték az orvosok hozzátéve, hogy Lula korlátozások nélkül el fogja tudni látni napi teendőit.

A várakozások szerint Lula da Silva októberben indul az elnökválasztáson, és a jelenlegi felmérések szerint vezet jobboldali kihívójával, Flavio Bolsonaróval szemben.

Lula Brazília legidősebb hivatalban lévő elnöke, aki már többször küzdött egészségi problémákkal, 2024 decemberében fejsérülése miatt agyműtéten esett át.

(MTI)

