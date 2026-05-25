rubint réka
Rubint Réka fotókkal szemléltette, mennyit változott az elmúlt 4 hónapban

2026. 05. 25. 09:35
Rubint Réka nemrégiben egy csokor közelmúltban készült fotót tett közzé a közösségi oldalán: a képek az elmúlt hónapokban készültek róla, hangulatuk azonban igen eltérő. Van, amin a fitneszedző megmutatja, hogyan veszítette el a haját a rákbetegsége miatt kapott kezelések mellékhatásaként, és olyan is, amin már mosolyogva, platinaszőkére festett tüsi hajjal mosolyog a kamerába.

Honnan hova… az albumban benne van… és ez »csak« az elmúlt 6 hónap, nem a 4! év. De a legfontosabb üzenet az albumban található utolsó fotón található. Mert a statisztika nem számol a szívvel… és bár nem látom még a végét, de egy biztos: SOHA nem adom fel! Mert nem olyan fából faragtak

– fogalmazott posztjában Rubint, követőinek pedig azt üzente:

Szeressétek egymást, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy gyűlölettel és haraggal a szívetekben éljetek! Ui: és nyugi! A fotók naplementében és napernyő alatt készültek fürdőruhában, és nem síoverálban, mert 28 fokban furcsa lett volna a sapka, sál, kabát a medence partján.

