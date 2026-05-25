Milák Kristóf edzésen is jobbat úszott, mint a kokszolimpia győztese

„Las Vegasban épp zajlik az ún. Enhanced Games, azaz a nyíltan doppingolt sportolók pénzdíjas viadala. Nincs egyetlen porcikánk sem, amely bármilyen közösséget vállalna a vállalhatatlannal, mégis szemet szúrt a viadal egyik büszke kiírása: úszásban a 100 pillangón győztes Marius Kusch 51.28-as győztes idejével road-showznak, ami egyéni csúcs.

Nos, vasárnap Milák Kristóf csupán edzésből 50.60-at úszott (az ob-n meg 50.22-t – az ő egyéni csúcsa az érvényes Európa-csúcs: 49.68). Van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás

– olvasható a szövetség közösségi oldalán.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>