Molnár Áron üzent Nagy Ervinnek államtitkári kinevezése után: Igazán büszke vagyok rád, meghatódtam, amikor olvastam

Május 26-tól Nagy Ervin lesz az ország kultúráért felelős államtitkára. Kinevezéséről a minap a színész is megszólalt, nemrégiben pedig jóbarátja, a közéleti témákban szintén hosszú évek óta aktív Molnár Áron is üzent neki, akivel 16 évre nyúlik vissza a barátságuk.

Mindig számíthattam rád. Akkor is, amikor nem indult az autóm és te éjjel egykor odajöttél, és szakadó esőben toltuk a verdát, elestünk, pukkadtunk a röhögéstől, aztán kölcsönadtad a tiedet, határozatlan időre. Ahányszor padlón voltam, mindig ott voltál. Annyi közös történetünk van, hogy arról könyvet lehetne írni

– kezdte sorait Molnár, hozzátéve, soha nem fogja elfelejteni, hogy

„2022 április 1-jén, amikor csináltunk egy 5 órás koncert-tüntetést a szabad oktatás mellett a Kossuth téren, 8 fokban, te felfújtad graffity spray-jel a fehér pólódra a felkiáltójelet, ami akkor az ellenállás szimbóluma volt és mondtál egy bitang jó beszédet! Majd másnap újabb Fidesz 2/3-ad jött. De nem adtuk fel, harcoltunk tovább megállás nélkül.”

Mint írja, négy évvel később most ugyanúgy ott voltak a Kossuth téren áprilisban. Legyőzték a Fideszt, Nagy Ervin pedig már öltönyben és nyakkendőben, megválasztott képviselőként állt az emberek között.

Megöleltelek, miközben ünnepelt az ország, bulizott és boldog volt mindenki, és kérdeztem: emlékszel, baszki? 4 éve itt álltunk, pofára estünk, de nem adtuk fel! »Emlékszem, hihetetlen, hogy megcsináltuk!« – válaszoltad. Micsoda közös harc volt ez Barátom! Tiszta szívemből mondom, hogy igazán büszke vagyok rád! Gratulálok a kinevezésedhez! Meghatódtam, amikor olvastam.

„U.i.: úgyis tudod, mindenki tudja, de ha valamivel nem értek egyet, ha valami nem jó irányba megy szerintem, jelezni fogom. Ahogy eddig is tetted te is felém, és én is feléd. Ezért tartunk most itt! Mert nem a vakhűség és a gyávaság hajtott minket, hanem a változás, a szakmánk szeretete és a kritikus gondolkodás. Ölellek, Barátom!”

