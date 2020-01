Idén már tényleg jön az LG lenyűgöző feltekerhető tévéje

Az LG már évek óta hergeli a vásárlókat a feltekerhető tévéjének prototípusával, amit tavaly már úgy mutattak be a világ legnagyobb kütyüexpójának számító CES-en, mint egy kész terméket. Ez volt az Signature Series OLED TV R, ami viszont 2019-ben mégsem került forgalomba. Idén viszont már más lesz a helyzet, hiszen a dél-koreai gyártó ismét közszemlére bocsátotta a továbbra is lenyűgöző készüléket, és az újdonságaikat leleplező sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a rugalmas OLED panellel szerelt, magától fel- és letekeredő okostévé idén már tényleg megvásárolható lesz.

Aki szeretne ilyet, annak mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen a CNET információ szerint a készülék ára 60 ezer dollár lesz, ami nagyjából 18 millió forintnak megfelelő összeget jelent.

A 65R9 kódnéven futó tévé központi része egy nagyjából másfél méter széles talapzat, aminek a hátán megtalálható minden egyes csatlakozó, illetve ez az egység egy 4.2-es Dolby Atmos hangsugárzó is egyben. Alap állapotban az egész tényleg úgy fest, mint egy átlagosnál nagyobb hangfal, bekapcsolva viszont félrehúzódik egy panel, és szép lassan a helyére kerül a 65 hüvelykes képernyő.

Ami újdonság a tavaly bemutatott verzióhoz képest, hogy az LG már egy olyan típuson is dolgozik, ami a mennyezetre szerelve is használható lesz, és a kijelző fentről lefelé fog kigördülni. A CES-en egy látványos installáció keretében azt is megcsodálhattuk, hogy ez miképp működik a gyakorlatban.

Ami a panelt illeti, itt nem találunk komoly újdonságot, hiszen az LG ugyanazt a megoldást használja, mint a hagyományos okostévéiben: az 65R9 egy 4K felbontásra képes, 800 nit fényerejű, így HDR-tartalmak lejátszására is alkalmas 10 bites OLED panellel van felszerelve, aminél már a harmadik generációs Alpha a9 processzor felelős a kiváló képminőségért: tökéletes fekete, végtelen kontraszt, gyönyörű színek, ahogy azt az LG OLED-tévéitől már megszokhattuk az elmúlt években.

A Signature Series OLED TV R ráadásul nemcsak a felgöngyölíthető képernyő miatt egyedi, de azért is, mert a teljesen kihajtott (Full View) mód mellett használhatjuk Line View állásban is, mikor a teljes kijelző csupán egynegyede látható. Ilyenkor különböző információk jelennek meg a képernyőn, az eszközt pedig használhatjuk zenehallgatásra, sőt akár hangulatvilágítást is varázsolhatunk vele a nappaliba.

Persze azok sem maradnak hoppon, akik nem vágynak ilyen spéci és eszméletlenül drága tévére, hiszen az LG a CES-en mutatta be a 8K-s televízióinak kibővített választékát is. A 2020-as paletta két prémium — egy 88 és egy 77 hüvelykes — Signature 8K televízióból (88/77 OLED ZX) és hat LG NanoCell modellből (75/65 Nano99, 75/65 Nano97 és 75/65 Nano95) áll. Bár hivatalos ár még nincs, az biztos, hogy ezek a készülékek sem lesznek olcsók, viszont garantáljuk, hogy egyik sem kerül majd 18 millió forintba.

Ezek a tévék képesek a valódi 8K megjelenítésére és kompatibilisek többek között az olyan kódekekkel is mint a HEVC, a VP9 vagy az AV1 — utóbbit a legnagyobb streaming szolgáltatók, többek között a YouTube alkalmazza. Az LG televíziói másodpercenként 60 képkockás sebességgel jelenítik meg a streamelt 8K tartalmakat, és bizonyítottan képesek a 60P-s 8K tartalmak lejátszására HDMI-n keresztül is.