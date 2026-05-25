Már egy délután alatt elsajátítható a hippik sportja – Zuglóban döntött Európa-kupa csúcsot a bohókás szubkultúra

Közel harminc évvel ezelőtt akár sporttörténelmi esemény színtere is lehetett volna a szombathelyi – akkor még Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola – Pável Ágoston Kollégiumának egyik szobája.

Gábor barátom olyan sportőrült volt, hogy kitalálta, akár úgy is versenyezhetünk, ha ki sem mozdulunk a szobából. Csupán középen kifeszítünk két polc közé egy hálót 160–170 centis magasságban, szükség volt egy labdára (sajnos, arra már nem emlékszem, szivacs- vagy pingponglabdát használtunk), és indulhatott a Te-Fa-Pitty bajnokság. A tenisz, fallabda és pingpong ötvözete egy faék egyszerűségű szabályrendszeren alapult: a labda mindent érhet a faltól a plafonon át a polcokig, csak ne essen le. Ha mégis, akkor az ellenfélnek pont jár. Nos, hónapokon át így izzadtuk magunkat rommá…

Hogy miért jutott eszembe mindez egy hétvégi élményem után? Mert ezúttal is azt éreztem: ha van egy-két megszállott őrült, akkor nincs lehetetlen.

Ez akár a szállóigéje is lehetett volna annak a sporttörténelmi eseménynek, amelyre Zuglóban került sor: május közepén Budapesten rendezték meg az ETS (European Tour Series) Roundnet Európa Kupát, amely a kontinens legjobb játékosait és csapatait vonzotta a magyar fővárosba.

És az itthon nem túl ismert sportág azonnal részvételi csúcsot döntött – bár azt erős lenne mondani, hogy rárúgta az ajtót a világra, de talán beindított egy mozgalmat, amelyről évekkel ezelőtt még álmodni sem mertek volna a szervezők.

Cél a Világjátékok

A szervezők ennél jobb időt nem is kívánhattak volna, 22–25 fok, szikrázó napsütés fogadta a versenyzőket az MTK Lantos Mihály Sportközpontjában. A három futballpályán 87 helyen (!) zajlottak a selejtezők, pacsizások, ölelések, buzdító bekiabálások mellett a lelkes vetődések és örömujjongások verték fel a környék csendjét.

Amatőr szemlélőként alig tíz perc elég volt a szabályok átlátásához, ami szokatlannak tűnt, hogy játékvezetők nincsenek. De ez senkit sem zavart.

„A szabályok elsősorban a röplabdára hasonlítanak, ugyanúgy háromszor lehet hozzáérni a labdához, ugyanúgy nem érhet bele egy játékos kétszer egymás után, a pontszámolás is hasonló. Játékvezető nincsen, abszolút bemondásos alapon megy minden, ha esetleg nem tudnak megegyezni, akkor újrajátsszák a pontot. De nagy veszekedésre vagy vitára nem emlékszem” – mesélte a 24.hu érdeklődésére Kolozsi Patrik, a Magyar Roundnet Szövetség elnöke.

Elárulta: az európai szövetség elkötelezett a bírómentesség mellett, éppen a játék szabad jellegének megőrzése érdekében.

Persze, ha egyszer eljutna az olimpiára, akkor ott muszáj lenne játékvezetőket is alkalmazni. A fő cél most egyébként az, hogy a Világjátékokra (World Games) bekerüljünk, szerintem ott bőven elférnénk. Főleg, ha kicsit népszerűbb lenne a sportág.

Két év alatt messzire jutottak