Nem tud aludni a zajtól? Kipróbáltam négy eszközt, ami megóv a hangoskodó szomszédoktól

Korábban külön cikket szenteltünk annak, hogy miért fontos az alvás, Dr. Babai László életmódorvos, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökének segítségével jártuk körbe, napi hány óra alvás optimális, és mit kockáztatunk azzal, ha nem tudunk rendesen pihenni. A szakértő részletesen kifejtette, hogyan kellene aludnunk az egészséges, hosszú élet eléréséhez, cikkünkben ugyanakkor azzal nem foglalkoztunk, mit tehetünk, ha tőlünk független tényezők zavarják a pihenésünket. Ezeknek a tárháza igen széles, kezdve a forgalom beszűrődő zajától a közelünkben működő eszközök (ventilátor, légkondicionáló) zúgásán át a mellettünk horkoló párunkig, vagy a fal túloldalán a televízió hangerejét magasra állító szomszédokig.

Alkalmanként egy sima füldugó ugyan lehet megoldás, de ha valakinél bármilyen oknál fogva rendszeresen fennáll a zavaró tényező, akkor szükség lehet állandó és hatékony alternatívára. Egy kutatás szerint a magyarok legalább felét kínozza a zajszennyezés, és ezzel kapcsolatban van saját tapasztalatom is. Nagyjából két éve szembesültem a problémával, egy éjszakánként videójátékozó közvetlen szomszéd okán. A folytatásból kiderül, számomra (a kommunikáció mellett) mi hozta el a „megváltást”, továbbá az is, hogy kíváncsiságból milyen további megoldásokat próbáltam ki. Összesen négy eszközről lesz szó, hogy mit nyújtanak, mennyire találtam hatékonynak és kényelmesnek őket, illetve kitérek arra is, melyik milyen szituációban lehet jó választás.