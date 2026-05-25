„Leszarom a román érdeket, magyar vagyok” – hangfelvétel miatt magyarázkodik Demeter András, Románia kulturális minisztere

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István RMDSZ-es kulturális tárcavezető vulgáris hangnemben beszél a román nemzeti érdekről, és egy korábbi ügyet felidézve azt mondja:

leszarom a nemzeti érdeket, magyar vagyok

– írja a Transtelex a 2mnews nyomán.

A lap szerint Demeter András egy moldovai rádióállomás Román Közszolgálai Rádió általi felvásárlásának évtizedekkel ezelőtti ügyét idézi fel a felvételen, ami miatt korábban nyomozás is indult, melynek keretében Demtert is kihalgatták.

A most nyilvánosságra került felvételen a kulturális miniszter arról beszél, hogy az ügyésznek akkor indulatosan azt válaszolta: ha a hatóságok szerint a vásárlás kárt okozott az államnak, akkor adják el a rádiót az oroszoknak, mert ő „veri a f.szát a nemzeti érdekbe, mert ő magyar”.

Lemondásra szólították fel

Az RMDSZ jelezte, hogy „egyértelműen elhatárolódnak mind a vulgáris nyelvezettől, mind az ilyen kijelentések tartalmától, amelyek összeegyeztethetetlenek egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe és a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat.”

A Szövetség számára a közérdek tisztelete, az intézmények demokratikus működése és Románia euroatlanti elkötelezettsége világos és vállalt alapelvek. Úgy véljük, hogy egy ilyen helyzetben a miniszter lemondása lenne a természetes és felelős döntés

– írja a Facebookon az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője, Csoma Botond, hozzátéve, hogy az ehhez hasonló kijelentések nem csupán egy személy megítélését érintik, hanem igazságtalan és hosszú távú árnyékot vetnek a magyar közösségre és annak politikai képviseletére is. „Éppen ezért fontos, hogy a közéleti felelősséget józansággal és méltósággal vállalják.”

Demeter: lejáratás a cél

Csoma Botond megszólalása után Demeter a Facebookon reagált a vádakra, egy videóban magyarázva: nem emlékszik arra, hogy ő mondott volna ilyesmit, nincs más magyarázata erre a helyzetre, mint az, hogy valakinek érdekében áll az ő lejáratása, és megtesz mindent annak érdekében, hogy a román hatóságok felderítsék, valódi-e a hangfelvétel vagy sem – idézi a Trastelex Demetert, aki arról is beszélt: abban az esetben, ha kimondják, hogy nem manipulált felvételről van szó, akkor lemond, ám Csoma felszólítását még nem érezte kötelező érvényűnek.

Az ügyben megszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is, aki szerint szintén a lemondás egyetlen járható út.

„A hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok. A mi politikai közösségünkben nincs helye a trágár, közönséges beszédnek, az orosz érdekeltségekkel való felelőtlen viccelődésnek. A magyar identitást pedig senki nem használhatja fel vállalhatatlan kijelentésekre” – írta.