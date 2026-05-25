Minden vezetőt kirúgott az AC Milan a katasztrofális idényzáró után

A tavalyi csalódást jelentő 8. hely után a tulajdonosok egyértelműen azt várták az AC Milantól, hogy visszatérjen a Bajnokok Ligájába, a vezetés lefektesse egy olyan alapot, amelyre lehet hosszú távon építeni a bajnoki cím megszerzése érdekben.

A szezon nagy részében nem is volt baj, a csapat a liga első két helyezettje között maradt és reális eséllyel küzdött a Scudettóért. A hajrá azonban szörnyen sikeredett,

a 33. fordulóban még a második helyen állt ugyan a csapat, de az utolsó öt körben mindössze négy (!) pontot szerzett.

Még a vasárnapi, utolsó forduló előtt is a harmadik helyen állt, és a mezőny második felében szerénykedő Cagliari legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, különösen úgy, hogy a hazaiak a második percben már vezettek is. A vendégek azonban fordítottak, a milánóiak pedig a vereséggel a harmadikról az ötödik helyre estek vissza, és a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa-ligában indulhatnak.

Ebből nagy vérengzés lett

Az égszakadás-földindulást nem is lehetett elkerülni, a klub vezetése hétfőn közlemény adott ki, amelyből kiderült, hogy lefejezték a futballcsapatot.

„Itt az ideje a változásnak és a klub sportosztályának mélyreható átszervezésének. Azonnal hatállyal véget ér Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató, Massimiliano Allegri vezetőedző és Geoffrey Moncada technikai igazgató megbízatása az AC Milannál. Köszönetet mondunk mindannyiuknak a klubnál eltöltött idejük alatt végzett munkájukért és elkötelezettségükért” – olvasható.

Hogy ki lehet az utód, nem tudni, egyelőre a La Gazzetta dello Sport is csak vaktában lövöldözik, és Vincenzo Italiano (Bologna), valamint Raffaele Palladino (Atalanta) mellett olyan neveket dobott be, mint Xavi, a Bournemouthból távozó Andoni Iraola és Marco Silva, aki jelenleg fontolgatja, hogy marad-e a Fulhamnél.

Mindenesetre a név, amely megnyugtatná a szurkolókat és bizonyos garanciákat hozna, továbbra is Antonio Conte, a szégyenteljes helyzetek megoldásának specialistája. Antonio azonban magas menedzseri költségekkel járna, és mindenekelőtt jelenleg a válogatottbeli pozícióért folytatott verseny sűrűjében van

– írta a sportnapilap.

Conte távozott Nápolyból

Conte amúgy nem is annyira elvetélt ötlet, a szakember Napolitól való távozása ugyanis hivatalossá vált.

A dél-olasz klub rövid, négyszavas közleményt adott ki a tréner távozásáról hétfőn, egy nappal azután, hogy Conte és a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis nyilvánosan összeszólalkozott.

A tréner és a klubvezető a sajtóeseményen elárulta, hogy már hónapokkal ezelőtt megegyeztek abban, hogy a szezon végén elválnak útjaik.