Ukrán külügyminiszter: Nem szabad meghátrálni Moszkva fenyegetése miatt

Ukrajna szövetségeseinek nem szabad meghátrálniuk Oroszország „zsarolása” miatt – jelentette ki hétfőn Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Moszkva Kijev ellen kilátásba helyezett csapásaira reagálva.

Jelenleg partnereinkkel azt vitatjuk meg, hogy nem szabad engedni Oroszország zsarolásának

– mondta Szibiha az MTI tudósítása szerint.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadiüzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért, 21 tizenéves tanuló életét követelő ukrán dróntámadás nyomán. Moszkva egyben figyelmeztette a külföldi állampolgárokat beleértve a diplomáciai képviseleteket is, hogy hagyják el az ukrán főváros területét.

Az ukrán tárcavezető beszélt arról is, hogy Ukrajna ellenzi a fehérorosz műtrágya-exportra vonatkozó szankciók enyhítését.

Nem szabad, hogy illúzióink legyenek arról, hogy engedményekkel, vagy intézkedések lazításával ki lehet rántani Fehéroroszországot Oroszország befolyási övezetéből. Ez nem fog működni, túl mélyen beágyazódott

– hangoztatta Szibiha miután az emigrációban élő Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel tárgyalt Kijevben.