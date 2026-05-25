„Nem én változtam, hanem a rendszer” – megszólalt Orbán Anita a nyílt levélről

Hétvégén nyílt levelet jutattak el az MTI-n keresztül Orbán Anitához a korábbi Orbán-kormányok tagjai, de névvel nem látták el azt. Magyar Péter reagált a levélre, azt sejtette, a mögött a bukott elődje, Orbán Viktor állhat. Magyar posztja után nyolc perccel a korábbi miniszterelnök nevére vette a levelet. Szombat délelőtt végül a levél címzettje, Orbán Anita is megszólalt.

Elolvastam a leveleteket. Nem volt könnyű olvasmány, elsősorban azért, mert pontosan emlékszem arra az időszakra, amikor még mindannyian hittünk abban, hogy a hazát szolgáljuk. Egy dolgot fontos tudnotok: nem én változtam meg. Az a rendszer változott meg, amelyet ti a végsőkig védeni próbáltok. Éveken keresztül belülről láttam, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok és kiváltságok megszerzése. És igen, egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond.

– kezdi posztját, majd hozzáteszi: „Ti árulásról beszéltek, de talán egyszer érdemes lesz őszintén feltenni a kérdést: az-e az áruló, aki jobban szeretni a hazáját a politikai közösségénél – vagy az, aki cselekvően tett azért az Orbán-kormány tagjaként, hogy ezt a csodálatos országot kifosszák, tönkretegyék, megroppantsák.”

Az pedig különösen sokatmondó, hogy miközben az ország valódi problémáiról – az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról – egyetlen szót sem írtok, hosszú bekezdéseken keresztül az én cipőmet, arckifejezésemet és személyemet elemzitek. Ez pontos látlelet arról, mi maradt abból a politikai közösségből, amely valaha a polgári Magyarország eszméjét tűzte zászlajára.

Kitér a szégyenre is, ugyanis a levél írói azt mondták neki, szégyellje magát.